Vinterlekene i sørkoreanske Pyeongchang ser allerede ut til å levere på det olympiske idealet om å bidra til fred mellom nasjonene.

Lørdag ble det kjent at Nord-Koreas øverste leder, Kim Jong-un, har invitert Sør-Koreas president, Moon Jae-in, til å møtes i den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang.

Invitasjonen fikk Moon under en middag med Kims søster, Kim Yo-jong, i presidentpalasset i Seoul på lørdag.

– Vi skal prøve å skape et miljø for at dette kan skje, sier en talsperson for Moon.

Et møte mellom de to lederne virket utenkelig for bare noen måneder siden. Nord-Korea prøvesprengte en atombombe i september, og USAs president Donald Trump truet like etterpå med å «fullstendig ødelegge» Nord-Korea.

– Derfor er det veldig gode nyheter at president Moon nå har takket ja til invitasjonen om å møte Kim Jong-un, sier Vladimir Tikhonov, som er professor i Kina-/Koreastudier ved Universitetet i Oslo.

– Følger i farens fotspor

Han påpeker at tidligere sørkoreanske presidenter møtte Kim Jong-uns far, Kim Jong-il, i Pyongyang i 2000 og 2007.

– Kim Jong-un følger dermed i sin fars fotspor, noe som er viktig i koreansk kultur, sier Tikhonov.

Det er foreløpig uklart når et eventuelt møte mellom de to lederne vil finne sted. Men UiO-professoren har stor tro på at det kommer til å skje.

– Det er i begge landenes interesse. Sanksjonene mot Nord-Korea har gjort at landet trenger å tilnærme seg naboene i sør. Samtidig gikk president Moon til valg i fjor på et løfte om en pragmatisk holdning til Nord-Korea. Han må levere på dette løftet, ikke minst fordi fred og stabilitet også er bra for den økonomiske veksten i Sør-Korea, sier Tikhonov.

Han legger til at sanksjonene mot Nord-Korea ikke omfatter humanitær hjelp til Nord-Korea, noe som skaper et spillerom for konkrete samarbeidsprosjekter som et resultat av et eventuelt toppmøte.

– Sør-Korea må overbevise Trump om å endre holdning

På åpningsseremonien i Pyeongchang stilte Nord- og Sør-Korea med felles tropp. Moon Jae-in og Kim Yo-jong reiste seg opp og jublet da utøverne kom inn på arenaen.

Samtidig ble USAs visepresident, Mike Pence, sittende på stolen sin. Han unnlot også å hilse på nordkoreanerne på VIP-tribunen.

Fredssamtalene mellom Nord- og Sør-Korea er nemlig ikke hva USA ønsker. Amerikanerne har en svært aggressiv holdning overfor regimet i Pyongyang.

– President Trump blir satt i en vanskelig situasjon. Den harde linjen mot Nord-Korea er et viktig innenrikspolitisk verktøy for ham, og det vil være et nederlag for ham dersom han nå må tone ned retorikken, sier Tikhonov.

Samtidig vet amerikanske myndigheter at Kina, som allerede har en betydelig økonomisk maktposisjon i Sør-Korea, er tilhengere av fredssamtalene. Denne innflytelsen kan øke dersom amerikanerne holder fast på sin haukaktige posisjon.

– I tiden fremover kommer vi til å se en intens lobbyvirksomhet fra Sør-Korea mot Washington for å få dem til å ta en mer pragmatisk tilnærming til situasjonen på Korea-halvøya. De er nødt til å satse på at USA ser at det er i landets egeninteresse at de ikke stiller seg imot fredssamtalene. Argumentet deres kommer til å være at USA risikerer å «miste» Sør-Korea til fordel for Kina, sier Tikhonov.