Mens nettet snøres rundt Saudi-Arabia, vokser kravet om reaksjoner fra USAs president, Donald Trump.

Men hans støttespillere i det republikanske partiet er ikke enige i at USA er berettiget å kreve at Trump utviser sanksjoner mot sine samarbeidspartnere i Midtøsten.

Nå hevder flere republikanske kilder overfor Washington Post at flere republikanere som sitter i Representantens hus driver svertekampanje mot den savnede saudiske journalisten.

Mazhar Ali Khan, AP/NTB scanpix

Det skal dreie seg om bruk av informasjon fra høyreorienterte medier som blant annet tar opp Jamal Khashoggis koblinger til den avdøde Al Qaida-lederen, Osama bin Laden.

De setter også spørsmålstegn ved hans støtte til det muslimske brorskapet.

Fakta: Dette er saken: 2. oktober gikk den saudiarabiske journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Her skulle han få nødvendige dokumenter for å få godkjenne en skilsmisse, slik at han kunne gifte seg med sin tyrkiske forlovede. Saudi-Arabia hevder Khashoggi har forlatt bygningen selv. Det finnes imidlertid kun overvåkningsbilder som viser at han går inn i bygningen. Tyrkiske kilder hevder Khashoggi er drept på konsulatet. Hvis det viser seg at dette stemmer, truer vestlige land med sanksjoner. Donald Trump har sagt at han vil innføre kraftige sanksjoner. Saudi-Arabia har sagt at sanksjoner vil møtes med hevn.

Omtales som «venn av terrorister»

Khashoggi sympatiserte tidligere med Det muslimske brorskapet, men tok etter hvert en mer liberal retning. Gjennom borgerkrigen i Afghanistan fra 80 til 90-tallet fulgte han Osama bin Laden, men kun som journalist, ifølge flere eksperter Washington Post har snakket med.

Det er ikke bare republikanske Trump-tilhengere som sår tvil om Khashoggis troverdighet.

«Khashoggi var tilknyttet Det muslimske brorskapet», påpekte programleder i Fox News, Harris Faulkner i sitt populære program «Outnumbered».

Pablo Martinez Monsivais, AP/NTB scanpix

Forrige uke delte Donald Trump jr. en twittermelding som henviste til Khashoggis forbindelse til bin Laden. Saken som var delt handlet opprinnelig om Bin Ladens handlinger, men påpekte ifølge Washington Post at Khashoggi omgikk bin Laden på 80-tallet.

Noe av det som bekymrer Trump og mange amerikanere er hvorvidt sanksjoner vil påvirke den gullkantede våpenavtalen han signerte med Saudi-Arabia i fjor.

– Vi har en våpenavtale alle ønsket seg. Det vil gi mange jobber, og mye penger. Det er ikke noe du bare ødelegge uten videre, sa den evangelistiske lederen Pat Robertson, ifølge Vox, tidligere denne uken.

Den konservative tv-kanalen CR-TV omtalte Khashoggi som en «venn av terrorister», og hevdet at Trump var offer for en gal mediekonspirasjon for å sverte ham.

Fakta: Jamal Khashoggi 60 år gammel saudiarabisk journalist, kommentator og kritiker av kronprins Mohammed bin Salman. Forsvant etter å ha gått inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia 2. oktober. Sto i årevis nær kongefamilien, har vært rådgiver for regjeringen og har nære bånd til Saudi-Arabias elite. Hadde en lang karriere i hjemlandet som journalist, redaktør og kommentator. På 1980- og 90-tallet intervjuet han flere ganger Al-Qaida-lederen Osama bin Laden i Afghanistan. I september 2017 forlot Khashoggi hjemlandet, ifølge ham selv fordi han fryktet å bli pågrepet, i likhet med mange aktivister og regimekritikere. Det siste året har han som skribent vært svært kritisk til den mektige kronprinsens politikk, spesielt krigen i Jemen, den diplomatiske striden med Canada og pågripelsene av kvinnerettsaktivister. Khashoggi har det siste året bodd i eksil i USA og har blant annet skrevet for The Washington Post. Han har beskrevet hjemlandet som preget av frykt, trusler og pågripelser. KILDE: NTB

Trump presses fra begge hold

Mens Trumps tilhengere i det republikanske partiet ikke støtter sanksjoner, har andre republikanere vært tydelige på at presidenten må være konsekvent.

– USA må sanksjonere helvete ut av Saudi-Arabia, sa senator Lindsey Graham i et intervju med Fox and Friends tirsdag. Republikaneren uttrykte også stor skuffelse over at en alliert har misbrukt tilliten til USA på den måten.

AARON P. BERNSTEIN / Reuters

– Han (Mohammed bin Salman) fikk denne mannen drept på et konsulat i Tyrkia. Å forvente at jeg skal ignorere det, jeg føler meg brukt og misbrukt, var Grahams klare budskap.

Graham har senere mildnet, og stilt seg mer bak presidenten sin.

– Presidenten er bekymret. Han mener forholdet (til Saudi-Arabia) er viktig, det mener jeg og, men han forstår også at han er en verdensleder som alle følger med på, og han er veldig bekymret sa, Graham ifølge Washington Post, etter et møte ned Trump torsdag.