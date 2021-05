Volden sprer seg i Israel. Disse bildene er årsaken til at presidenten snakker om borgerkrig.

Sammenstøtene sprer seg til flere byer i Israel mens presidenten advarer mot borgerkrig mellom jøder og arabere.

Mannen ligger livløs i gaten etter å ha blitt slått og sparket til blods av en ultranasjonalistisk jødisk mobb. Mishandlingen ble sendt direkte på TV. Foto: AFP/HO/KAN 11 Publi Broadcaster

Sjåføren gir gass, men biler foran ham gjør at mobben tar ham igjen. De denger løs på bilen mens de åpner førerdøren og henter ham ut. Så slår og sparker de ham til han ligger livløs på asfalten.

Årsaken til at han ble angrepet?

Mobben mistenkte at han er araber. Dette er bare et av mange angrep mellom jøder og arabere i flere israelske byer de siste dagene.

Bilføreren ble angrepet av det som beskrives som en ultranasjonalistisk jødisk mobb i Tel Aviv-forstanden Bat Yam. Han er innlagt på sykehus hvor ansatte beskriver skadene hans som alvorlige.

Hans identitet er ikke gjort kjent. Det er derfor ikke klart om han faktisk er araber.

De kraftige sammenstøtene viser at raseriet sprer seg i Israel. Det er trolig antent av situasjonen på Gazastripen. Den siste uken har islamister i den palestinske enklaven skutt minst 1800 raketter mot flere byer i Israel.

Samtidig har Israel svart med harde motangrep.

Frem til fredag ettermiddag var det meldt om 119 drepte på Gazastripen og syv i Israel.

Snakker om borgerkrig

Situasjonen er så eksplosiv at president Reuven Rivlin ber folk om å stoppe det han kaller galskapen.

– Vi lever i frykt for raketter som sendes mot borgere og gater, og så starter vi med denne meningsløse borgerkrigen, sier Rivlin.

Også statsminister Benjamin Netanyahu ber folk roe seg ned.

– Det spiller ingen rolle om blodet ditt koker. Du kan ikke ta loven i egne hender, sier han. Statsministeren besøkte selv to byer som har vært rammet av sammenstøt denne uken.

Jacob Simona står ved sin brennende bil under sammenstøt mellom jøder og arabere i den israelske byen Lod. Foto: HEIDI LEVINE, AP/NTB

For mange kommer sammenstøtene i israelske byer som et tillegg til stadige sirener om at de må komme seg i skjul fordi det kommer flere raketter fra Gazastripen.

Maria Rozen (45) er jødisk og bor i Lod. Hun forteller til Aftenposten at hennes familie sover fullt påkledd på grunn av sirenene. Likevel opplever hun de interne kampene mellom israelske jøder og arabere som enda verre.

– Det som bekymrer meg mest, er denne borgerkrigen. Mine egne arabiske naboer brenner biler og synagoger og angriper husene til naboene sine, sier hun.

Arabiske Majd Abu Raha (21) har en veldig annen opplevelse. Hun er fra Haifa og forteller hva som skjedde da hun og noen venner gikk ut for å demonstrere.

– Vi var bare ute for å støtte våre brødre i Gaza. Da ble vi angrepet av ekstremister og israelske soldater, forteller han til Aftenposten.

En jødisk mann får hjelp etter at han ble skutt under sammenstøtene. Foto: OFER VAKNIN, AP/NTB

Toraruller, den hellige jødiske skriften, bæres ut av en synagoge som ble påtent under sammenstøtene i Lod. Foto: RONEN ZVULUN, REUTERS/NTB

Arabere utgjør drøyt 20 prosent av befolkningen i Israel. Det er etterkommere etter palestinere som levde under Det ottomanske riket og deretter britisk kolonistyre inntil Israel ble opprettet i 1948.

Da Israel ble opprettet, var det mange som flyktet eller ble jaget. Dette er altså etterkommerne etter dem som ble igjen.

De har israelsk statsborgerskap og fulle rettigheter. Mange føler seg likevel som annenklasses borgere og klager på systematisk forskjellsbehandling. Tradisjonelt har arabiske borgere i Israel gitt støtte til palestinernes sak.

Drap førte til nye kamper

Da politiet brøt inn og avsluttet en demonstrasjon i Lod på mandag, ble en arabisk mann skutt og drept. Ifølge politiet var han del av en gruppe opprørere som truet jødiske eiendommer. Jødiske borgere åpnet ild mens de var i en livstruende situasjon, fortalte polititalsmann Micky Rosenfeld.

Hendelsen eskalerte situasjonen.

Under hans begravelse dagen etter brøt det ut nye kamper. En rekke biler ble satt i brann. Det ble også en synagoge. En 56 år gammel jødisk mann ble alvorlig skadet da arabere kastet steiner mot bilen hans.

Så spredte volden seg videre til andre byer med både jødisk og arabisk befolkning. I Ramla rett ved Lod vandaliserte nasjonalistiske jødiske demonstranter biler som eies av arabere. I Akko ble en kjent jødisk sjømatrestaurant satt i brann.

– De sier Gaza spinner ut av kontroll, men det som skjer her, skremmer meg mer, sier Majd Abado til Reuters. Han er arabisk innbygger i Akko.

Ifølge politiet er 270 personer arrestert ved 40 ulike byer og landsbyer rundt i Israel. De er anklaget for å ha ødelagt biler og eiendommer.

– Araberne vil ikke ha oss her, men vi blir, sier Avraham Sagron. Han er jøde som bor i Lod og snakker med nyhetsbyrået AP mens han ser den brannskadede inngangspartiet til synagogen.

Israels ambassadør i Norge, Alon Roth, sier det er viktig å huske at det er et veldig lite mindretall som protesterer.

– Det er ikke en borgerkrig. Det vi ser her, er ekstremister som gjør dumme ting. De vil sette fyr på situasjonen. Den store majoriteten på begge sider er ikke med på dette, sier Roth.

Han kommer selv fra byen Haifa, hvor det bor både jøder og arabere.

– Den arabiske befolkningen i Israel føler seg dårlig behandlet. Har de grunn til det?

– Det er et interessant spørsmål. Jeg har så mange venner i Utenriksdepartementet som er arabere. Det sitter arabere i nasjonalforsamlingen Knesset. Og det er arabere som jobber ved sykehus og i andre institusjoner. Vi har arabiske dommere og likhet for loven. Det er noen ekstremister som vil fremstille det som at arabere blir dårlig behandlet, sier Roth.

