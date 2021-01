Generalprøve før Biden-seremoni utsatt av sikkerhetshensyn

En gjennomgang av Joe Bidens innsettelsesseremoni som var planlagt søndag er utsatt på grunn av bekymringen for sikkerheten, melder Politico.

Soldater fra nasjonalgarden holder vakt utenfor Kongressen og scenen der innsettelsesseremonien skal holdes onsdag neste uke. Foto: Alan Fram / AP / NTB

NTB

Nå nettopp

Generalprøven på innsettelsesseremonien er flyttet til mandag, opplyser to kilder til nettstedet. Verken komiteen med ansvaret for overgangsperioden, Secret Service eller komiteen med ansvar for seremonien ønsker å kommentere saken.

Etter forrige ukes storming av Kongressen i Washington er store deler av området rundt Capitol Hill og sentrum av byen stengt av. Nasjonalgarden har sendt mer enn 20.000 soldater for å bidra til sikkerheten.

Fakta Presidentinnsettelsen * Joe Biden tas i ed som USAs 46. president på Capitol Hill i Washington D.C. onsdag 20. januar. Kamala Harris tas samtidig i ed som visepresident. * Seremonien blir annerledes og kraftig nedskalert, både på grunn av koronapandemien og på grunn av sikkerhetssituasjonen i den amerikanske hovedstaden. Kun Biden og Harris og deres følge, kongressrepresentanter, senatorer og andre dignitærer vil være til stede på Capitol Hill. * The National Mall, parkområdet mellom Lincoln Memorial og Capitol Hill, blir avstengt for allmennheten, ifølge amerikanske medier. Dette er ikke endelig bekreftet. * Myndighetene er bekymret for sikkerhetssituasjonen etter stormingen av Kongressen 6. januar. Ifølge FBI planlegges det protester i Washington i dagene før og på selve innsettelsesdagen. * Over 20.000 soldater fra nasjonalgarden er mobilisert for å sørge for sikkerheten i byen. * Avtroppende president Donald Trump har kunngjort at han ikke vil være til stede under Bidens edsavleggelse, noe som er i strid med tradisjonen ved maktskifter i USA Vis mer

Les også Biden lanserte krisepakke på over 16.000 milliarder kroner: – Vi har ikke råd til å ikke handle

Dropper toget

Sikkerhetsmyndigheter og FBI har advart om økt fare for trusler og opptøyer i alle landets delstater i dagene fram til innsettelsen 20. januar.

Av hensyn til sikkerheten får togentusiast Joe Biden heller ikke ta toget til Washington når han skal tas i ed neste uke. I sine 36 år som senator pendlet han med tog til kontoret i Washington, og han tok toget hjem på sin siste dag som visepresident for fire år siden.