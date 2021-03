Kongefamilien rigger seg til PR-krig før nattens TV-intervju med Meghan og Harry

Kampen om sannheten tilspisser seg før Oprah Winfreys intervju med Meghan og Harry natt til mandag.

Hertuginnen og hertugen av Sussex snakker åpenhjertig med Oprah Winfrey i en spesialepisode som også blir å se på norsk TV mandag kveld kl. 21.30 på TV3 og Viafree. Foto: Joe Pugliese / Harpo Productions

Ingrid Åbergsjord

6. mars 2021 19:03 Sist oppdatert nå nettopp

Natt til mandag norsk tid sendes Oprah Winfreys eksklusive intervju med prins Harry (36) og Meghan Markle (39) på den amerikanske TV-stasjonen CBS.

CBS skal ha betalt mellom 60 og 77 millioner kroner for rettighetene til intervjuet med hertugparet, skriver Wall Street Journal.

Først mandag kveld blir intervjuet sendt på britisk TV. Da er det også mulig for nordmenn å se det 90 minutter lange intervjuet på TV3 og Viafree.

I reklamen hintes det om at Meghan skal være frittalende i programmet og si hva hun egentlig mener om kongehuset.

For ett år siden trakk hertug Harry og hertuginne Meghan seg fra livet som kongelige. Paret bor nå i California i USA og venter sitt andre barn. Spesielt det siste året har det vært mange rykter og lekkasjer om at hertugparet har et dårlig forhold til de andre i den britiske kongefamilien.

Dronningen skal ikke se intervjuet

Dronningen har allerede bestemt seg for ikke å se intervjuet, ifølge anonyme kilder ved hoffet. De stempler intervjuet som et «sirkus».

Kildene røper samtidig at hoffet og kongefamilien kommer til å slå tilbake med nye avsløringer om Meghan og Harrys dårlige oppførsel, dersom hertugparet angriper dem i intervjuet, skriver avisen The Sunday Times.

Fakta Oprahs intervju med Meghan og Harry * Søndag 7. mars vil «Oprah with Harry and Meghan: A CBS Primetime Special» sendes på amerikansk TV. Det tror den britiske TV-kanalen Sky News’ kongereporter kan bli «en ubehagelig opplevelse» for Windsor-familien. * Oprah Winfreys intervju med prins Harry og Meghan sendes på norsk TV i regi av TV3 og Viafree mandag 8. mars kl. 21.30. * Hertugen og hertuginnen trakk seg for ett år siden fra livet som kongelige. * Nylig meddelte paret at de ikke vil komme tilbake som arbeidende medlemmer av det britiske kongehuset, men at de fortsatt vil være en del av kongefamilien, opplyste Buckingham Palace. * Intervjuet starter med Meghan, før Harry kommer inn. Samtalen skal innom temaer som ekteskap, det å være forelder, filantropisk arbeid og flyttingen til USA. * Hertugparet bor i California i USA og venter sitt andre barn. Sønnen Archie ble født i mai 2019. * Etter flyttingen fra Storbritannia i fjor har de inngått avtaler om en rekke kommersielle prosjekter, blant annet samarbeid med plattformene Netflix og Spotify. Kilde: NTB Vis mer

Ferske lekkasjer fra hoffet

Trusselen kommer bare få dager etter en annen lekkasje som skapte riper i lakken for Meghan og Harry.

Markle skal ha herset med («bullied») de ansatte i hoffet og skapt et giftig arbeidsmiljø. Det kom frem takket være en lekkasje fra hoffet, avslørte The Times tirsdag.

Allerede i oktober 2018, fem måneder etter Meghan og Harrys bryllup, ble det levert inn en formell klage på henne fra ansatte ved hoffet. Denne klagen ble imidlertid bare lagt vekk.

– Det er ganske alvorlig at det kom slike anklager. Det er også oppsiktsvekkende at de ble henlagt, fordi de hoffansatte er beskyttet av en arbeidsmiljølov. Man kan bare spekulere på hvorfor lekkasjen om dette kommer akkurat nå, få dager før TV-intervjuet skal sendes. Det er lett å anta at hoffet ønsker å sverte Markle før hun sverter dem, sier den norske kongehusekspert Trond Norén Isaksen.

Han er historiker og forfatter av seks bøker om kongehus.

Meghan skal også ha brukt øreringer som hun har fått låne av den omstridte saudiarabiske kronprinsen, Mohammed bin Salman, ifølge lekkasjer til The Guardian.

Sjarmoffensiv og PR-krig

Sammen på TV i kveld i en sjarmoffensiv: Dronning Elizabeth II, prins Charles, hertuginne Camilla, prins William og hertuginne Kate. Bildet er fra mars 2020. Foto: Phil Harris/Daily Mirror / Pool Daily Mirror

For å rigge seg ytterligere til PR-krig skrur kongefamilien på sjarmen overfor det britiske folket i kveld.

Få timer før Oprah-intervjuet sendes i USA, deltar de selv i en TV-sending hjemme i Storbritannia. Både dronningen, prins Charles, hertuginne Camilla, prins William og hertuginne Kate skal der hylle innsatsen til sykepleiere og leger under koronapandemien.

Flere mener dette er et godt timet forsøk på å komme på offensiven i PR-krigen mot Meghan og Harry.

Avisen The Guardian spekulerer på om TV-opptredenene søndag kveld er et virkemiddel for å vise at flertallet i kongefamilien står samlet før det braker løs med Oprah-intervjuet.

Ved å hylle helsearbeidere får kongefamilien også vist at de velger å fokusere på langt viktigere ting enn intervjuet med Meghan og Harry.

Gikk galt etter bryllupet

Harry var i mange år kongehusets mest populære medlem, ved siden av dronningen. Dette endret seg etter at han giftet seg med Meghan Markle i mai 2018.

– Hvorfor koker Storbritannia før TV-intervjuet med Meghan og Harry?

– Det er ikke veldig vanlig at medlemmer av det britiske kongehuset gir store intervjuer. Men det pleier å gå galt, sier Isaksen.

Søndag 7. mars vil «Oprah with Harry and Meghan: A CBS Primetime Special» sendes på TV i USA. Den britiske TV-kanalen Sky News’ kongereporter tror det kan bli «en ubehagelig opplevelse» for den britiske kongefamilien. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

– Hva er det verste som kan komme frem i intervjuet?

– Det er umulig å forutsi. Men hvis Meghan hevder at hun er utsatt for rasisme fra hoffet eller kongehuset, vil det være både kontroversielt og oppsiktsvekkende. Det vil kanskje være det verste, sier Isaksen.

Han mener at hvis Markle skulle gå til angrep på dronning Elizabeth, eller prins William og hertuginne Kate, kan det fort slå tilbake på henne selv.

I Storbritannia er mange opprørt over at intervjuet skal sendes samtidig med at prins Philip (99), dronningens ektemann, er innlagt på sykehuset. Han ble hjerteoperert denne uken.

– TV-intervjuet ble spilt inn i forrige uke. Da trodde man ikke at Philips tilstand var så veldig alvorlig. Men nå er mange bekymret for at innholdet i intervjuet skal legge sten til byrden for dronningen, sier Isaksen.

Politiet sto vakt utenfor King Edward VIIs sykehus i London fredag, der Storbritannias prins Philip ble behandlet. Buckingham Palace sier at Philip (99), ektemannen til dronning Elizabeth II, er overført fra St. Bartholomew’s Hospital etter en vellykket hjerteoperasjon. Foto: Alastair Grant / AP / NTB

99-åringen, som fyller 100 år i juni, har vært på sykehus siden han i februar fikk påvist en infeksjon.

Prins Philip, som ikke har hatt offisielle plikter de siste årene, ligger på sykehus etter en hjerteoperasjon. Foto: Adrian Dennis / AP / NTB (arkivfoto)

Bildet er fra 19. november 2020. Dronning Elizabeth II og prins Philip, hertugen av Edinburgh, ser på et hjemmelaget bryllupsdagskort, gitt til dem av deres barnebarn i anledning deres 73. bryllupsdag. Elizabeth giftet seg med Philip 20. november 1947. Foto: Chris Jackson / AP / Getty / NTB

Forsvarer Meghan på Twitter

Fredag rykket Meghans tidligere kollega ut på Twitter for å forsvare henne. Skuespiller Patrick J. Adams og Meghan Markle spilte ektepar i flere sesonger av TV-serien Suits. Adams var gjest i Meghan og Harrys bryllup i mai 2018.

På Twitter tar Adams et oppgjør mot påstanden om at Markle skal ha vært ufin mot ansatte ved Buckingham Palace. Han skriver at Markle alltid var en «entusiastisk, snill, samarbeidsvillig og støttende» kollega med høy arbeidsmoral. Han mener det ikke er tilfeldig at lekkasjen kommer rett før TV-intervjuet skal sendes.

Foto: Skjermdump fra Twitter

Patrick J. Adams og kona var til stede da Meghan Markle og prins Harry giftet seg 19. mai 2018. Foto: Ian West / Reuters / NTB

Prins Harry og Meghan var kjærester i kort tid før de giftet seg. Trond Norén Isaksen tror at Harry kanskje ikke gjorde nok for å forberede Meghan på hva som ventet henne i rollen som kongehusmedlem.

Prins Harry vokste selv opp med at hans foreldre, Charles og Diana, var i krig mot hverandre i britiske medier.

– Det er overraskende hvis prins Harry går i samme fellen som foreldrene gjorde. Hvis han og Meghan går til angrep på kongefamilien i intervjuet, kan relasjonen bli ødelagt for alltid.

Han har flere eksempler på at det har gått skikkelig galt de få gangene medlemmer av kongehuset har gitt store intervjuer:

2019: Prins Andrew ga Prins Andrew ga et intervju til BBC der han skulle legge vennskapet til overgrepsdømte Jeffrey Epstein dødt. Det endte med en katastrofe, og Andrew måtte trekke seg fra alle rojale plikter på ubestemt tid.

1994: Prins Charles ble intervjuet i forbindelse med at det var 25 år siden han formelt ble innsatt som prins av Wales. Det eneste folk husket etterpå var at han innrømmet å ha vært utro mot Diana da de var gift.

1995: Diana innrømmet i et TV-intervju å ha å ha vært utro mot Charles mens de var gift. Hun trakk i tvil om Charles var egnet til å bli konge.

– På sikt kan det svekke monarkiet hvis TV-intervjuet bidrar til at Meghan og Harry får en langvarig og offentlig konflikt med andre i kongehuset, sier Isaksen.