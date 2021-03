FN: 17 prosent av all mat kastes

931 millioner tonn mat som var tilgjengelig for verdens forbrukere, ble kastet i 2019. Det tilsvarer 17 prosent, viser nye tall fra FNs miljøprogram (Unep).

Kasting av mat er et stort globalt problem. I tillegg til at mange lider av sult mens fullt brukende mat blir kastet, har matsvinn stor påvirkning på miljøet og klimaendringene, viser en rapport fra FNs miljøprogram. Her fra matleting i en søppelcontainer i Portland, Oregon i USA. Foto: Beth Nakamura, The Oregonian via AP / NTB

NTB

6 minutter siden

Tallene inkluderer all mat som ble solgt til husholdninger, detaljhandler, restauranter og andre matserveringstjenester. FN har som mål å halvere matsvinn innen 2030.

Mengden tilsvarer 23 millioner fullastede 40 tonns lastebiler, som er nok til å lage en kolonne som strekker seg rundt jorden sju ganger, opplyser FNs matvareprogram i en pressemelding. Funnene ble også presentert på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Kutter klimautslipp

Både mat og uspiselige deler som bein og skall er inkludert i tallgrunnlaget.

Mesteparten av svinnet skjer i husholdninger med 11 prosent. Restauranter og andre matserveringstjenester kaster 5 prosent av maten, og detaljhandlere kaster 2 prosent.

Mellom 8 og 10 prosent av klimagassutslipp er beregnet til å være tilknyttet matsvinn.

– Å redusere matsvinn ville kuttet klimagassutslipp, bremset ødeleggelsen av natur gjennom landutvikling og forurensing, forbedret tilgangen til mat og dermed redusere sult og spare penger i en tid med global resesjon, sier Unep-direktør Inger Andersen.

Lite forskjell på fattig og rik

Studien viser også at matsvinn er et globalt problem og ikke bare et problem i utviklede land. Nesten alle land som måler matsvinn, har omfattende mengder matsvinn uavhengig av om de er rike eller fattige, ifølge rapporten.

– Lenge ble det antatt at matsvinn i hjemmet var et betydelig problem kun i utviklede land. Men med publiseringen av denne rapporten, ser vi at det ikke er så tydelig, sier Marcus Gover som er leder i den veldedige miljøorganisasjonen WRAP.

Organisasjonen, som er basert i Storbritannia, har vært med på arbeidet med rapporten. WRAP jobber med å redusere avfall, utvikle bærekraftige produkter og bruke ressurser på en effektiv måte.

Rundt 690 millioner mennesker var rammet av sult i 2019, og tallet er ventet å øke markant som følge av koronapandemien. Tre milliarder mennesker har ikke råd til et sunt kosthold, ifølge Unep.