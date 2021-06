Han var leder for jødiske bosettere. Så hvorfor kan arabere hjelpe ham til å bli statsminister?

Naftali Bennett kan bli Israels neste statsminister. Han vil i så fall lede en koalisjon som er enige om bare én ting.

Naftali Bennett representerer ytre høyre i Israel. Foto: Yonatan Sindel, AP/NTB

Onsdag kveld varslet den israelske opposisjonslederen Yair Lapid at det er enighet om ny regjering i Israel.

Dermed kan 12 år med Benjamin Netanyahu som statsminister snart være over.

Lapid skrev på Twitter at han har meddelt president Reuven Rivlin at han har lykkes med å danne grunnlaget for en koalisjonsregjering.

– Denne regjeringen vil jobbe for alle Israels borgere, skriver Lapid.

Men selv om opposisjonspartiene har klart å bli enige, må en ny regjering først godkjennes av de folkevalgte i Knesset. Avstemningen kan skje tidligst neste uke.

Og dersom den godkjennes, er det ikke Lapid som i første omgang blir Israels nye leder.

Det er den 49 år gamle tech-gründeren Naftali Bennett.

Stor uenighet

Regjeringen som Bennett vil sette sammen, vil bestå av partier som spenner fra ytre venstre til ytre høyre.

De er uenige om jødiske bosetninger, om okkupasjonen på Vestbredden, om dannelsen av en palestinsk stat og om det aller meste annet.

Det er bare én ting som samler dem.

Og det er et sterkt ønske om å kaste Benjamin Netanyahu ut fra Statsministerens kontor.

Naftali Bennett (t.v.) i samtaler med sin koalisjonspartner Yair Lapid i Knesset 2. juni. Foto: Ronen Zvulun, Reuters / NTB

Var leder for bosetterne

Bennett har selv jobbet for Netanyahu i mange år. Han har hatt tre ulike statsrådsposter i Netanyahus regjeringer. Før han gikk inn i politikken, skapte han seg en formue da at han startet og senere solgte et selskap som drev med programvare for datamaskiner.

Han ble deretter leder for rådet som taler saken for de jødiske bosetterne på Vestbredden. Han er religiøs og har markert seg som en sterk stemme på den ytre høyresiden.

Bennett er født i Haifa og er sønn av jødiske immigranter fra USA. Han har også bodd i USA i perioder og som Netanyahu snakker han flytende engelsk med amerikansk aksent.

Som leder for partiet Yamina har han bare syv representanter bak seg i nasjonalforsamlingen Knesset. Årsaken til at han likevel kan bli Israels neste statsminister, ligger i den sterke splittelsen som har preget landets politikk de siste årene.

Skal bytte på jobben som statsminister

Det er mange partier, men i realiteten to koalisjoner som kniver om makten.

Den ene er ledet av Netanyahu og hans Likud-parti, som har 30 medlemmer i Knesset. Netanyahu har hatt støtte fra ultraortodokse partier, som har sikret ham tilsammen 15 år som statsminister. Det gjør ham til den i Israels historie som har hatt den posten lengst.

Yair Lapid leder den andre koalisjonen. Selv representerer han et sentrumsparti som har 17 representanter i Knesset. Og det er han som har fått oppdraget fra presidenten med å danne en ny regjering etter at Netanyahu ikke klare å samle nok støtte i parlamentet.

For å klare det, har han gjort det som må kalles vesentlige innrømmelser. Blant annet har han lovet Bennett jobben som statsminister i en første periode. Han skal da selv være utenriksminister. Etter en viss tid skal de to bytte jobb.

Politiske motpoler

Med seg på laget har de blant annet partiet Meretz. Det er et venstreparti som er motstander av jødiske bosetninger på Vestbredden og støtter opprettelsen av en palestinsk stat. Bennett er på sin side altså en sterk støttespiller av bosetterne.

Han har uttalt at opprettelsen av en palestinsk stat vil være et selvmord for Israel og mener i stedet at Israel bør annektere deler av Vestbredden.

Koalisjonen trenger dessuten støtte fra arabiske folkevalgte. Dette er Knesset-medlemmer som tilhører den arabiske minoriteten som utgjør om lag 20 prosent av befolkningen i Israel.

Støtte fra islamister

Et av disse partiene er Raam. Det er en islamistisk gruppe med røtter i den samme bevegelsen som Hamas har sin opprinnelse. Raam har fire representanter i Knesset.

Det var på forhånd ikke ventet at disse skal bli del av en regjering, men Bennett og Lapid trenger deres støtte i en tillitsvotering for å innta regjeringskontorene. Partiets leder Mansour Abbas har tidligere sagt at han vil støtte koalisjonen.

Et viktig gjennombrudd i forhandlingene skal ifølge Times of Israel ha skjedd sent onsdag kveld, da Abbas bekreftet sin støtte til den nye regjeringen.

Som takk er det ventet at Raam kan få innflytelse blant annet over budsjettet for arabiskdominerte byer og tettsteder i Israel.

I flere måneder har det ukentlig vært store demonstrasjoner mot Benjamin Netanyahu i Jerusalem. Foto: Sebastian Scheiner, AP / NTB

Så hvordan kan disse jobbe sammen?

Bakgrunnen for denne koalisjonen er et politisk kaos. Det er gjennomført fire valg de siste to årene. Ingen av dem har gitt et resultat hvor en kandidat har klart å samle tilstrekkelig støtte i Knesset til å kunne danne regjering.

Samles om å kaste Netanyahu

I mellomtiden er en stadig mer kontroversiell Netanyahu blitt sittende som statsminister. Han er tiltalt for korrupsjon i en pågående rettssak.

Hvis den nye koalisjonen lykkes med å danne regjering, vil det være takket være motstand mot Netanyahu. Partiene ser ut til å være enige om å se bort fra all uenighet og i stedet konsentrere seg om mindre politisk betente saker. Blant annet skal det vedtas et budsjett for 2021. Bygging av veier og annen infrastruktur er et annet punkt som nevnes.

I så fall vil Benjamin Netanyahu være den største taperen. Han har sagt han vil fortsette som leder for opposisjonen, men risikerer å bli kastet i fengsel hvis han blir dømt i rettssaken. Han risikerer også at flertallet i Knesset vedtar lover som kan hindre folk som er dømt for å ha utnyttet offentlige stillinger, fra å stille til valg.

Ikke i mål ennå

Selv om opposisjonspartiene har klart å bli enige, er det fortsatt mye som kan gå galt.

Først må en koalisjonsregjering godkjennes av de folkevalgte i Knesset.

I mellomtiden vil Netanyahu trolig gjøre alt han kan for å torpedere prosjektet, skriver NTB. Og flertallet bak den nye regjeringen ser ut til å være så knapt som overhodet mulig.

Times of Israel skriver at én representant fra Yamina har varslet at han kan komme til å stemme imot regjeringen. I så fall risikerer regjeringsprosjektet å kollapse.