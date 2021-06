Australia protesterer mot FN-advarsel om Great Barrier Reef

Australias miljøminister Sussan Ley ga uttrykk for skuffelse og vantro på en pressekonferanse tirsdag. Hun vil kjempe mot Unescos forslag om å føre opp Great Barrier Reef på listen over truede verdensarvsteder. Forslaget skal vurderes på et møte i Unescos verdensarvkomité i Kina i juli. Foto: Lukas Coch / AAP / AP / NTB