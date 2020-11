Biden vil ha Tony Blinken som utenriksminister. Slik skal tilliten til USA gjenoppbygges.

Tony Blinken har vært en av Joe Bidens mest betrodde menn gjennom 20 år. Nå kan han bli USAs neste utenriksminister.

Tony Blinken har vært utenrikspolitisk rådgiver for Joe Biden i 20 år. Nå blir han trolig USAs neste utenriksminister. Bildet er fra 2013, da Biden var visepresident. Foto: JONATHAN ERNST, Reuters/NTB

27 minutter siden

Både Bloomberg og The New York Times får opplyst av personer tett på nominasjonsprosessen at Blinken (58) vil bli nominert. Også nyhetsbyrået AP har fått slike opplysninger.

Han tjenestegjorde fra 2015 til 2017 som viseutenriksminister i Obama-regjeringen, og har lenge jobbet med Biden.

Han jobbet også like under landets nasjonale sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus fra 2013 til 2015.

20 år som Bidens utenrikspolitiske stemme

Tony Blinken har jobbet sammen med Joe Biden i 20 år, skriver The New York Times. Financial Times kaller ham Bidens alter ego.

Blinken var først Bidens ledende rådgiver mens han ledet Senatet utenrikskomité. Da Biden ble visepresident, valgte han Blinken som sikkerhetsrådgiver.

I den rollen bidro Blinken til å utforme hvordan USA skulle forholde seg til uroen i Midtøsten etter den arabiske våren i 2011. Resultatet ble borgerkrig i Syria og Libya, et undertrykkende regime i Egypt og et vaklende styre i Irak.

Tony Blinken avbildet under en pressekonferanse i 2015. Foto: HENRY ROMERO, Reuters/NTB

Vil bygge allianser og bruke dem mot Kina

Blinkens første oppgave blir å reetablere USA som en pålitelig alliert. USA skal igjen være villig til å satse på globale avtaler og institusjoner. Det betyr USA igjen kan knytte seg til Parisavtalen om klimaet, Verdens helseorganisasjon og atomavtalen med Iran.

Alt dette var ting som avgående president Donald Trump trakk USA ut av – som en del av hans Amerika først-linje.

Blinken har tidligere sagt at mange utfordringer er for store til at selv supermakten USA kan håndtere dem alene.

USA vil bruke disse alliansene under konkurransen med Kina. En av de få tingene Trump og Biden har til felles, er at de ser på Kina som USAs største utfordring.

Lanserer også sikkerhetsrådgiver og FN-ambassadør

Jake Sullivan vil ifølge folk tett på prosessen bli utnevnt som USAs nye nasjonale sikkerhetsrådgiver. Han var sikkerhetsrådgiver under Obama og senere seniorrådgiver for Hillary Clinton.

Det er også ventet at Biden vil nominere Linda Thomas-Greenfield som USAs neste FN-ambassadør. Hun har 35 års erfaring fra USAs utenrikstjeneste.

En kunngjørelse om utnevnelsene er ventet tirsdag.

Linda Thomas-Greenfield kommer trolig til å bli lansert som USAs neste FN-ambassadør. Her er hun avbildet i Kenya sammen med daværende utenriksminister John Kerry i 2016. Hun var da assisterende utenriksminister med ansvar for Afrika. Foto: Thomas Mukoya, AP/NTB

Må godkjennes i Senatet

Om Biden nominerer Blinken, kan han unngå potensielle problemer med å få kandidaten godkjent av Senatet. De to andre som skal være høyt på listen hans, er Susan Rice og Delaware-senator Chris Coons.

Rice ville ha blitt møtt med stor motstand fra Republikanerne og trolig ikke blitt godkjent. Om Coons skulle forlate Senatet, ville det skjedd mens flere andre demokratiske senatorer blir vurdert for jobber i Biden-administrasjonen.

Demokratene forsøker samtidig å vinne tilbake kontrollen over Senatet og dermed hele Kongressen, men er avhengige av å vinne to omvalg i Georgia.