Flere personer truffet av bil i Tyskland – to bekreftet omkommet

En bil skal ha rast gjennom en gåte i den tyske byen Trier. En lokal 51 år gammel mann er pågrepet.

Sentrum i den tyske byen Trier er stengt av etter at en bil raste gjennom en gågate i byen tirsdag. Foto: Harald Tittel, AP / NTB

1. des. 2020 14:26 Sist oppdatert nå nettopp

To personer er bekreftet døde. Flere er skadet.

Den tyske avisen Volksfreund skriver tirsdag ettermiddag at tallet på døde nå skal være oppe i fire. Politiet har bekreftet at et barn er blant dem. I tillegg skal minst 30 personer være skadet, ifølge enkelte tyske medier.

Byens ordfører, Wolfram Leibe, har tidligere på dagen bekreftet at det var minst 15 skadede.

– Jeg gikk nettopp gjennom bysentrum og det var forferdelig. Jeg så en barnesko ligge i gaten. Jenta som eier den, er død, sa en emosjonell Leibe til SWR.

Øyenvitner sa tidligere på at dagen at barn var blant de hardt skadede.

Øyenvitner: Kjørte på folk med vilje

Klokken 13.58 fikk politiet i Trier den første meldingen om at en bil raste gjennom gågaten i sentrum av byen. Trier ligger sørvest i Tyskland.

På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag sier politiet at bilen skal ha kjørt i svært høy fart en kilometer gjennom den bilfrie sonen.

Bilen er blitt beskrevet som en grå Range Rover. Det skal ha virket som sjåføren traff fotgjengere med vilje, sier øyenvitner til tyske SWR.

Folk skal ha skreket i panikk. Flere ble kastet gjennom luften da bilen traff dem, skriver nyhetsbyrået Reuters.

To personer er døde og rundt 15 skal være skadet. Foto: Harald Tittel, AP / NTB

Politiet: – Vet ikke noe om motiv

Sjåføren ble pågrepet på stedet, og kjøretøyet hans er beslaglagt. Det er en 51 år gammel tysk mann fra Trier-området som er arrestert. Det opplyste politiet om på en pressekonferansen tirsdag ettermiddag. Den mistenkte sitter nå i avhør.

– For øyeblikket kan vi ikke si noe om motiv. Vi vet ikke hvorfor han har gjort dette, sier polititalsmann Karl-Peter Jochem.

På Twitter ligger det en video som angivelig skal vise pågripelsen av sjåføren. Den mistenkte blir anholdt av politiet ved siden av en bulkede grå bil.

Andre videoer på plattformen viser også noen av ødeleggelsene bilen forårsaket i sentrum av byen.

Sentrum er nå avstengt og politiet ber folk holde seg unna området.

Det understrekes imidlertid at ingen opplysninger tyder på noen vedvarende fare.

Merkels talsperson: – Sjokkerende

– Det som har skjedd i Trier, er sjokkerende. Tankene våre går til de dødes pårørende, de mange skadede og alle dem som jobber med å ta hånd om de berørte, sier Steffen Seibert, talsmann for regjeringen i Berlin.

Trier ligger rundt 20 mil vest for Frankfurt, ved grensen til Luxembourg. Byen er trolig Tysklands eldste by og har rundt 110.000 innbyggere. Trier er kjent for sine godt bevarte romerske bygninger, blant annet byporten Porta Nigra som ble oppført på Unescos verdensarvliste i 1986.

Saken oppdateres