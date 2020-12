Flere personer truffet av bil i Tyskland – to omkommet

En bil skal ha rast gjennom en gåte i den tyske byen Trier. En lokal 51 år gammel tysk mann er pågrepet.

1. des. 2020 14:26 Sist oppdatert nå nettopp

To personer er døde og flere er skadet. Det opplyser byens ordfører, Wolfram Leibe. Ordføreren sier det skal være snakk om opptil 15 skadede, skriver det tyske nyhetsnettstedet SWR.

Politiet har også bekreftet at foreløpige rapporter tyder på at to mennesker er omkommet.

De skal ha blitt truffet av en bil som kjørte gjennom en bilfri sone i sentrum av Trier, melder tyske medier. Byen ligger sørvest i Tyskland.

Ifølge øyevitner skal en mørkegrå Range Rover ha kjørt i høy fart gjennom gågaten. Folk skal ha blitt kastet gjennom luften da bilen traff dem, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Tysk mann (51) pågrepet

Sjåføren ble pågrepet på stedet og et kjøretøy er beslaglagt. Det skal være en 51 år gammel tysk mann fra Trier-området som er arrestert, sier politiet på en pressekonferansen si ettermiddag.

På Twitter ligger det ute flere videor som angivelig skal vise pågripelsen av sjåføren. Andre videoer på plattformen viser også noen av ødeleggelsene bilen skal ha forårsaket.

Bakgrunnen for hendelsen er foreløpig uklar.

Politiet folk holde seg unna området.

Trier ligger rundt 200 kilometer vest for Frankfurt, ved grensen til Luxembourg. Byen har rundt 110.000 innbyggere.

