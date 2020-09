HRW krever FN-granskning av volden mot demonstranter i Hviterussland

Human Rights Watch krever at både FN og OSSE gransker pågripelsene og volden som hviterussiske myndigheter har utsatt fredelige demonstranter for etter valget.

Hviterussisk opprørspoliti pågriper en demonstrant sist søndag. Protestene fortsetter etter at president Aleksandr Lukasjenko offisielt vant valget 9. august med 80 prosent av stemmene. Demonstrantene er sikre på at det skyldes valgfusk. AP / NTB scanpix

NTB

I en ny rapport skriver menneskerettsgruppen at hundrevis av mennesker ble utsatt for tortur og annen mishandling etter at de ble pågrepet under protestene mot president Aleksandr Lukasjenko.

Ofrene har fortalt at de ble banket opp, påført elektriske støt og tvunget til å bli værende i smertefulle stillinger. Minst én person ble voldtatt, og flere intervjuobjekter har fortalt at andre fanger ble utsatt for verre behandling enn dem selv, ifølge rapporten.

