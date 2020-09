Trump-alliert måtte unnskylde seg

Forskerne anklaget Michael R. Caputo for å politisere forskningen. Han svarte med å anklage dem for forræderi.

På bildet fra mai snakker Michael R. Caputo med Robert Redfield som leder Centers for Disease Control. I helgen hevdet Caputo at Redfields forskere undergraver Donald Trump. Kevin Lamarque, Reuters/NTB scanpix

I går 23:50

Ifølge flere medier ble Michael Caputo hentet inn i det amerikanske helsedepartementet for å passe på statsråden Alex Azar. Trumps folk i Det hvite hus fryktet at Azar var mest opptatt av å redde sitt eget skinn, skriver The New York Times.

Caputo ble ansvarlig for hele helsedepartementets kommunikasjonsstrategi. I prinsippet kontrollerte han hva de 80.000 ansatte kunne fortelle offentligheten. I den rollen har han blitt beskyldt for å politisere helsestatistikken. Flere medier skriver at han presset forskerne til å presentere tall som stemmer mer med budskapet fra Det hvite hus.

Klaget på egen mentale helse

Søndag kveld holdt Caputo en 26 minutter lang tale på Facebook.

I talen anklaget han departementets forskere for å ødelegge for landets valgte regjering. Han sa at noen av dem vil gjøre alt for å undergrave president Donald Trump, også om det betyr at unødig mange amerikanere dør av covid-19.

Han kom med grove anklager om at forskerne jukser med resultatene sine.

Så ba han tilhørerne om å kjøpe ammunisjon, mens det fortsatt er mulig. De må kunne forsvare seg mot venstreradikale, sa han.

Etter hvert gled talen over i personlige klager og selvmedlidenhet.

– Jeg liker ikke å være alene i Washington, klaget han.

Han beskrev «skygger på taket i leiligheten min, der alene, skyggene er så lange».

Ba om unnskyldning

Tirsdag formiddag hasteinnkalte han staben sin. Politico har snakket med fem av dem som var til stede.

Han ba om unnskyldning for å ha hevdet at det var en «motstandsgruppe» i det statlige Centers for Disease Control, som er i første linje i kampen mot pandemien.

Han unnskyldte oppførselen sin med at han er sliten. Både han og familien utsettes for drapstrusler, sa han.

Flere medier skriver nå at han trolig vil be om sykmelding.

Trumps vaktbikkje i helsedepartementet

Caputo hadde ingen helsefaglig bakgrunn da han begynte å jobbe i departementet. Men han er en nær alliert av Trump. Han var en av lederne i Trumps valgkamp for fire år siden.

Trump skal selv ha vært med på å få ham til departementet.

Sist helg skrev blant annet Politico og The New York Times at Caputo og en nær medarbeider rutinemessig jobbet for å endre, utsette eller kassere statistikkene fra Centers for Disease Control.

Statistikkene over syke og døde er avgjørende for at USAs helsebyråkrater og politikere kan finne fornuftige tiltak mot pandemien.

Tidligere har disse statistikkene vært holdt unna politikere helt til rett før de publiseres.

På allmøtet tirsdag skal Caputo ha hevdet at han aldri leste disse rapportene.

Michael Caputo i 2018, på vei ut fra et møte i Senatets etterretningskomité. Han ble utspurt om Russlands innblanding i valget 2016. J. Scott Applewhite, AP/NTB scanpix

Han tok også avstand fra anonyme kilder i Det hvite hus, som skal ha antydet at han sliter med den psykiske helsen.

Caputo avsluttet med å oppfordre de ansatte til å høre mer på rockegruppen Grateful Dead, ifølge Politico.