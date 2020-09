Biden har stø kurs mot Det hvite hus, mener eksperter

Demokratenes Joe Biden ligger fortsatt an til å bli USAs neste president, ifølge eksperter og analyser. Men de har tatt feil før.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden har fortsatt vind i seilene og ligger ifølge ekspertene an til klar seier i høstens presidentvalg. Enkelte advarer derimot mot å ta Bidens seier på forskudd. AP / NTB scanpix

NTB

8 minutter siden

Britiske Economist analyserer løpende meningsmålinger samt økonomiske og demografiske data for å spå utfallet av det amerikanske presidentvalget.

Prognosen oppdateres daglig og gir nå Demokratenes kandidat Joe Biden 84 prosents vinnersjanse i november.

For én måned siden ga Economist Biden 90 prosent vinnersjanse, men president Donald Trump har siden innhentet noe av forspranget.

Flest stemmer

Dersom Economists analyse slår til, vil Biden sikre seg 53,6 prosent av stemmene på valgdagen, men flest stemmer sikrer ikke nødvendigvis seier i amerikanske presidentvalg.

Det fikk Hillary Clinton smertelig erfare da hun tapte til Trump i 2016, til tross for at hun fikk nærmere 2,9 millioner flere stemmer.

Trump sikret seier og flest valgmenn i de såkalte vippestatene, men vil ifølge Economist denne gangen måtte se seg slått. Biden ligger ifølge deres analyse an til å få 334 valgmenn, langt flere enn de 270 som trengs for å kunne flytte inn i Det hvite hus.

President Donald Trump kan snart måtte pakke sammen og forlate Det hvite hus, skal man tro ekspertenes analyser. AP / NTB scanpix

Klar favoritt

Economist er ikke alene om å spå klar seier til Biden, noe også statistikkguruen Nate Silver i nettstedet FiveThirtyEight gjør.

Gjennom analyse av meningsmålinger, historiske og demografiske data, samt avansert datasimulering, spår han at Biden vil få 52,5 prosent av stemmene, ha 71 prosents vinnersjanse og vil sikre seg 321 valgmenn.

Trump vil ifølge FiveThirtyEights analyse trolig ende opp med 46,2 prosent av stemmene, flere enn i 2016, men må nøye seg med 217 valgmenn og har ifølge Silver ikke vind i seilene.

Det britiske tidsskriftet New Statesmen kjører også avanserte analyser basert på meningsmålinger, økonomiske og demografiske data, samt avansert datasimulering.

De gir Biden 80,6 prosent vinnersjanse og spår at han vil sikre seg 327 valgmenn, uendret fra en måned tilbake.

Viktige vippestater

Et gjennomsnitt av de siste nasjonale meningsmålingene i USA, utført av RealClearPolitics, gir Biden 49,9 prosent oppslutning, mot 42,8 prosent for Trump.

Dette er ingen garanti for seier, selv om Demokratenes utfordrer også leder i vippestatene Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona.

Bidens forsprang i North Carolina har imidlertid krympet fra over 5 til 0,6 prosentpoeng siden begynnelsen av august, viser målingene.

Det samme har skjedd i Florida, USAs tredje mest folkerike delstat, der Bidens forsprang nå ifølge målingene har falt til 1,8 prosent.

FiveThirtyEight, som vekter meningsmålingene etter hvor treffsikre de har vært tidligere, gir Biden et noe større forsprang både i North Carolina og Florida, henholdsvis 1,8 og 2,7 prosentpoeng.

Advarer mot overraskelse

Selv om analysene tyder på presidentskifte i USA, advarer enkelte mot å ta Bidens seier på forskudd.

Filmskaperen Michael Moore, som var blant de få som spådde Trumps seier i 2016, hevder oppslutningen om Trump er økende, ikke minst i Michigan der Bidens forsprang har krympet fra 10 til 2,6 prosentpoeng.

– Er dere mentalt forberedt på å bli lurt trill rundt av Trump igjen, spør Moore.

Idéhistorikeren og forfatteren Dag Herbjørnsrud tror også at Trump vinner, og viser til at han nå har større oppslutning i flere av vippestater enn da han vant over Hillary Clinton i 2016.

– Politikk i 2020 handler ikke om fakta, men om følelser, konstaterte Herbjørnsrud nylig i en debattartikkel, der han blant annet viste Brook University-professor Helmut Norpoth som spår at Trump vil vinne med enda større margin enn i 2016.