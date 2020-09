Hun skal ha revet opp passet og hoppet ut av bilen ved grensen. «Hjertet» i Hviterusslands opposisjon nekter å forlate landet.

MOSKVA (Aftenposten): De tre kvinnene skulle reformere Hviterussland. Nå har Aleksandr Lukasjenko spredt dem for alle vinder.

Maria Kolesnikova satt i opposisjonens koordineringsråd i Hviterussland. Nå er hun arrestert, det samme er resten av rådet – bortsett fra ett medlem. Dmitri Lovetsky, AP / NTB scanpix

Klokken hadde akkurat passert 10 om morgenen mandag i den hviterussiske hovedstaden Minsk. Byen var akkurat i ferd med å starte dagen da opposisjonspolitiker Maria Kolesnikova var på vei gjennom sentrum byen, ikke langt fra det byens nasjonale kunstmuseum. Plutselig skal en minivan med maskerte menn ha stanset foran henne og dratt henne med inn i bilen. Hun ropte: Jeg nekter. Jeg skal ingen steder, ifølge øyenvitner.

Kort tid etterpå skjedde det samme med to av hennes medarbeidere. De tre ble deretter kjørt mot den ukrainske grensen.

Hennes kolleger, som nå er i den ukrainske hovedstaden Kiev, sier at Kolesnikova rev i stykker passet i bilen slik at ukrainske grensevakter ikke kunne slippe henne over. Deretter skal hun selv ha gått ut av bilen og gått tilbake på hviterussisk jord.

– Hun er en ekte helt. Det er viktig at dere forstår dette. Hun er veldig dedikert til det hun gjør, sa en av de to, Ivan Kratsev på en pressekonferanse i Kiev.

Siste rapporter tyder på at Kolesnikova nå sitter fengslet i Hviterussland.

Tre musketerer

Et V-tegn, en knyttet neve og et hjerte. Fred, styrke og kjærlighet. Slik ble man vant til å se de tre hviterussiske kvinnene i tiden før presidentvalget 9. august i år.

Det var slik man ble vant til å se de tre hviterussiske kvinnene – samlet og med et klart budskap. Fra venstre Veronika Tsepkalo, Svetlana Tikhanovskaja, Maria Kolesnikova. Vasily Fedosenko, Reuters / NTB scanpix

For da de fremste opposisjonslederne ble arrestert på forsommeren, trådte kvinnene som før hadde stått i deres skygge, frem:

Svetlana Tikhanovskaja, gift med blogger og aktivist Sergej Tikhanovskij som ble arrestert i mai. Fikk lov til å stille som presidentkandidat i valget og regnes som opposisjonens lederfigur.

Veronika Tsepkalo, som er gift med forretningsmannen Valerij Tsepkalo. Tsepkalo forsøkte også å bli kandidat, men ble nektet.

Og altså Maria Kolesnikova. Hun ledet tidligere valgkampen til den fengslede banksjefen og opposisjonspolitikeren Viktor Babariko.

De tre reiste landet rundt under valgkampen, og et historisk høyt antall mennesker kom for å hylle dem. Likevel viser det offisielle valgresultatet at angivelig 80 prosent stemte på Lukasjenko, mens Tikhanovskaja fikk bare rundt 10 prosent. Det brøt ut spontane massedemonstrasjoner over hele landet, og opposisjonen krevde nyvalg.

Les også Han anbefalte vodka og badstue mot korona. Nå skremmer en ung kvinne vettet av «Europas siste diktator».

Fakta Hviterussland Republikk i østlige Europa. Grenser mot Polen i vest, Litauen og Latvia i nordvest, Russland i nord og øst og Ukraina i sør. Har omtrent 9,5 millioner innbyggere. Ble selvstendig i 1991 da Den hviterussiske sosialistiske sovjetrepublikken erklærte uavhengighet fra Sovjetunionen. Er nært knyttet til Russland. Landet er medlem av Samveldet av uavhengige stater (SUS) og har et tett, økonomisk og militært samarbeid med Russland. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

– Ble truet

Det er en drøy måned siden det så ut som om en samlet opposisjon skulle klare å velte «Europas siste diktator». I dag er virkeligheten en annen.

Veronika Tsepkalo reiste først til Polen i frykt for å bli arrestert og for å gjenforenes med mannen. Svetlana Tikhanovskaja er nå i Litauen. Hun forlot landet kun dager etter valget fordi hun fryktet for familiens sikkerhet.

Mandag var det altså Maria Kolesnikovas tur til å forlate landet. Men hun ville det annerledes og sitter istedenfor i fengsel i hjemlandet.

Nå har hun gjennom advokaten klaget til president Lukasjenko personlig for behandling hun fikk:

«Jeg ble truet på livet. De sa at jeg skulle forlate landet – i livet eller i biter, hvis jeg ikke gikk frivillig», skriver hun.

Maria Kolesnikova sier i en offisiell klage til hviterussiske myndigheter at hun ble truet på livet og forsøkt deportert. Reuters / NTB scanpix

Fakta Aleksandr Lukasjenko Født i 1954 i den hviterussiske sovjetrepublikken. Medlem av kommunistpartiet i 1979. Var direktør for et kollektivbruk. Nektet i 1991 å støtte oppløsningen av Sovjetunionen. Har styrt landet siden 1994 og er dermed Europas lengstsittende president. Han har slått hardt ned på opposisjonen, og ofte omtales han som Europas siste diktator. Vis mer

Så var det én igjen

Kolesnikova er bare én av flere opposisjonsfigurer som er satt under press den siste tiden. Særlig utsatt er medlemmer av opposisjonens Koordingerinsråd: En bredt sammensatt gruppe som skulle representere opposisjonen i forhandlinger med presidenten.

Les også Han går i T-skjorte og skiller seg fra de andre. 30-åringen kan likevel sitte med nøkkelen til demokrati.

Lukasjenko har hele tiden sagt at rådet ikke besitter noen reell makt, og han nekter for dets legitimitet. Rådsmedlemmene har ikke bare fått gjennomgå i retorikk – nå er de alle – bortsett fra én – enten arrestert eller har flyktet fra landet.

For samtidig som det kom ut nye detaljer om Kolesnikova, meldte den berømte nobelprisvinneren i litteratur, Svetlana Aleksijevitsj, at menn i svarte klær og masker også var på vei til henne. Men hos Aleksijevitsj, som er det siste frie medlemmet av Koordineringsrådet, dukket plutselig utenlandske diplomater opp. Det samme gjorde et massivt pressekorps.

Dette bildet ble delt på sosiale medier 9. september. Det viser nobelprisvinneren i litteratur, Svetlana Aleksijevitsj, omringet av utenlandske diplomater. Reuters / NTB

En del av strategien

Etter valget 9. august ventet man på hvordan president Aleksandr Lukasjenko ville svare på folkeopprøret. Ville han gi etter eller klamre seg til makten?

Utviklingen den siste tiden tyder på det siste. For å få til det, har den autoritære presidenten en firedelt strategi, ifølge en rekke uavhengige eksperter:

1. Slå hardt ned på opposisjonen

Demonstrasjonene de første dagene etter valget var preget av massiv vold og arrestasjoner. De siste ukene har det imidlertid vært lenger mellom de store sammenstøtene. Istedenfor har nøkkelmedlemmer av opposisjonen blitt oppsøkt av umerkede biler og maskerte menn for deretter å bli arrestert.

Les også Observatører som så noe annet enn valgskred for lederen, fikk rundjuling. Her er årsakene til oppstanden i Hviterussland.

2. Pleie forholdet til sikkerhetsstyrkene

For å bevare makten, er Lukasjenko avhengig av støtte fra sikkerhetstjenesten. Det er blant annet derfor han ved flere anledninger er sett marsjerende bak rekken av sikkerhetsstyrker i fullt militært utstyr mens han roper oppmuntrende ord til dem som skal beskytte ham.

3. Få med Russland på laget

Lenge så det ut at Russland ikke hadde bestemt seg for hvordan de skulle forholde seg til kravet om nyvalg i nabolandet. De siste ukene har imidlertid russisk statlige medier kjørt ut historier på løpende bånd som bekrefter Lukasjenkos syn. Der påstås det at demonstrasjonene er organisert fra utlandet, de er ulovlige, og det russiske språk er truet.

Aleksandr Lukasjenko ga denne uken et langt intervju med russiske medier. Der så han blant annet at han ønsket reformer. Nikolai Petrov, AP / NTB scanpix

4. Gi inntrykk av forhandlingsvilje

I intervju med russisk presse har Lukasjenko kommet med noen få innrømmelser overfor egen befolkning. Han sier at han er innstilt på reformer, og at «Han muligens, kanskje, har sittet litt for lenge».

Lukasjenko hintet også frempå om muligheten for å fremskynde det neste valget i landet. Men han sa også at det ikke kan skje før han har gjennomført sin planlagte grunnlovsreform.

Opposisjonen sier reformen er et narrespill for å sikre ham fortsatt makt i landet han har styrt i 26 år, ifølge NTB.

