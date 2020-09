Maskerte menn på døren hos nobelprisvinner i Hviterussland

Maskerte menn har forsøkt å ta seg inn i hjemmet til den hviterussiske regimekritikeren og nobelprisvinneren Svetlana Aleksijevitsj. En kollega er pågrepet.

Svetlana Aleksijevitsj i døren til leiligheten der maskerte menn forsøkte å ta seg inn onsdag. TUT.by / AP / NTB scanpix

NTB-AP-DPA

Nå nettopp

Oversetteren Kajsa Öberg Lindsten snakket med Aleksijevitsj på telefon da mennene ankom utenfor boligen i den hviterussiske hovedstaden onsdag, melder SVT.

– Med svært lav stemme sa hun: «Nå er de her, menn i svarte klær og masker. Og på gaten står det biler uten registreringsskilter. Nå kan jeg ikke snakker mer», forteller svenske Lindsten til kanalen.

– Vil bli erstattet

I en uttalelse på nettsiden til den hviterussiske PEN-klubben sier Aleksijevitsj at hun er det siste frie medlemmet av koordineringsrådet som opposisjonen har opprettet for å forhandle med myndighetene om en maktovergang.

– Det er ikke flere igjen av mine likesinnede venner i rådet. Alle er i fengsel eller kastet ut av landet. I dag ble den siste av dem, Maksim Znak, tatt, sier hun.

Selv om hun ikke kan nå kollegene sine i rådet, sier Aleksijevitsj at opposisjonen er motstandsdyktig.

– De som er tatt fra oss, vil bli erstattet av hundrevis av andre, skriver hun.

Døren til koordineringsrådet, der Aleksijevitsj er siste gjenværende medlem som ikke er fengslet, ført bort eller sendt ut av landet, var onsdag forseglet. Samme dag ble rådsmedlem Maksim Znak pågrepet. TUT.by / AP / NTB scanpix

Advokat Maksim Znak ble samme morgen ført bort fra kontoret sitt av maskerte menn. Han er siktet for å forsøke å påvirke landets sikkerhet, sier den hviterussiske menneskerettsgruppen Viasna.

Flere frykter at Aleksijevitsj, som støtter opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja, kan lide samme skjebne som dem som er bortført eller sendt ut av landet.

Rikets sikkerhet

Også selve koordineringsrådet, der altså både Aleksijevitsj og Znak er medlemmer etterforskes og omtales av landets riksadvokat som en trussel mot rikets sikkerhet.

Aleksijevitsj avviser de offisielle anklagene og sier rådet ønsker å få slutt på krisen som ble utløst etter valget og derfor har tilbudt seg å fremme dialog.

– Vi har ikke foreskrevet noe kupp, vi forsøker å hindre at landet splittes. Det er ikke koordineringsrådet som gjør opprør, det er hele landet som reiser seg, sier hun.

Utenfor leiligheten sin fortalte hun til journalister at hun ikke har planer om å forlate landet. I tillegg til pressen, dukket også flere diplomater opp for å forsøke å hindre at hun ble pågrepet. Forfatteren hadde selv oppfordret folk til på komme til stedet, men ba dem komme i store grupper.

– Mafialignende metoder

Fungerende generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal i Den norske Helsingforskomiteen reagerer kraftig på det som skjer i Hviterussland.

– Arrestasjonene av lederne for koordineringsrådet er uakseptable og representerer klare brudd på menneskerettighetene. De bortføres, arresteres og presses ut av landet av maskerte menn, samtidig som ingen vet hvor de holdes eller befinner seg, skriver han i en e-post til NTB.

– Vi krever umiddelbare løslatelser av politiske fanger og en øyeblikkelig stans på disse mafialignende metodene, legger han til. Der er han på linje med Aleksijevitsj, som sier at «dette er terror mot vårt eget folk».

Krever nytt valg

Myndighetene har gått hardt til verks mot protestene etter valget, og flere prominente opposisjonelle er spesielt hardt rammet. Mandag ble en av de fremste opposisjonsfigurene, Maria Kolesnikova, tatt på gaten i Minsk.

Dagen etter ble hun fraktet til grensen til Ukraina. Hun rev i stykker passet sitt for å unngå å bli sendt over grensen, sier to av hennes allierte. Politiet påstår at hun ble arrestert da hun selv forsøkte å forlate landet.

Hun er fengslet under mistanke om at hun har oppfordret til maktovertagelse, sier hennes advokat onsdag til det russiske nyhetsbyrået Ria, ifølge Reuters.

Tikhanovskaja har gått i eksil i Litauen. Onsdag gjentok hun sitt krav om at det holdes nyvalg og sa at det er det eneste som kan redde landet.

President Aleksandr Lukasjenko antydet i et intervju med russisk fjernsyn at han kan fremskynde det neste valget, men sa det ikke kan skje før han har gjennomført sin planlagte grunnlovsreform. Opposisjonen sier reformen er et narrespill for å sikre ham fortsatt makt i landet han har styrt i 26 år.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding