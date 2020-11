Verden USA-valget 2020 Flere ganger har Ashley (22) våknet opp gjennomsvett - etter å ha hatt mareritt om Trump. Nå jubler svarte kvinner høyest av alle. WASHINGTON D.C. (Aftenposten): Donald Trump var ekstremt upopulær blant svarte kvinner. 94 prosent stemte for å vrake ham.

8 minutter siden

De siste månedene har vært en prøvelse for Ashley Williams (22).

Flere ganger har hun bråvåknet midt på natten, gjennomsvett etter å ha hatt det samme marerittet: At valget er over og at Donald Trump har fått fire nye år.

– Det har vært ille. Jeg tror nesten jeg har hatt en form for posttraumatisk stress-syndrom, sier Williams.