Koronasmittede og friske stuer seg sammen i tilfluktsrom i Nagorno-Karabakh

Koronasmittede sitter i kalde, trange kjellere sammen med friske for å søke tilflukt fra krigshandlinger i Nagorno-Karabakh. Pandemien sprer seg ukontrollert.

En helsearbeider tester folk som har søkt tilflukt på grunn av krigshandlingene, for koronasmitte. Foto: AP photo/NTB

NTB-AP

Nå nettopp

Leger som har testet positivt, har operert personer som er såret i skyteepisoder, og folk trenger seg sammen uten mulighet til å beskytte seg mot smitte.

Nagorno-Karabakh ligger i Aserbajdsjan, men har vært under kontroll av etniske armenske styrker med støtte fra Armenia. Konflikten har den siste tiden blusset opp, og på drøyt tre uker har hundrevis av mennesker mistet livet. To forsøk på våpenhvile har ikke klart å stoppe konflikten.

Mens kampene pågikk på det verste, har koronautbruddet fått spre seg ukontrollert. Smittesporingsarbeidet stoppet fullstendig opp, og artilleri- og rakettangrep har tvunget folk til å søke tilflukt i overfylte bunkere der det er umulig å skille syke fra friske.

Syke helsearbeidere må jobbe

Helsearbeidere er særlig blitt hardt rammet.

– Nesten alle ble smittet. Noen fikk en lettere sykdom, andre mer alvorlig, sier overlege Malvina Badalyan ved en smittevernklinikk i Stepanakert.

Midt i en krig, der mange mennesker blir såret og sykehusene er overfylte, er det ingenting annet å gjøre enn å fortsette å jobbe.

– Mange leger og sykepleiere visste at de var smittet, men de holdt tyst om det, sier helseminister Ararat Ohanjanyan i Nagorno-Karabakhs regionale regjering.

– De kan legge seg ned til feberen går over, men deretter må de reise seg og fortsette å utføre operasjoner. Ingen kan tre til side, sier han.

Helseministeren testet selv positivt for en uke siden. Han har fortsatt å jobbe, til tross for at han har feber og lungebetennelse.

Mangler oversikt over smittetall

Skuddvekslingene i Stepanakert er blitt mindre intense i løpet av uken. Ambulansepersonell har endelig kunnet oppsøke tilfluktssteder og kjellere for å spore opp syke. Regelmessig testing og isolering av smittede er også innført igjen.

De sykeste pasientene er sendt til Armenia, mens andre er innlagt på lokale sykehus eller har fått behandling hjemme. Myndighetene har ingen god oversikt over hvor mange som er smittet.

Armenia, som støtter den separatistiske regionen via en landkorridor, har også sett en kraftig økning i smittetilfeller de siste ukene. Gjennomsnittstallet per uke er nesten tre ganger så høyt som i begynnelsen av oktober, og det ligger nå på 100.000 smittede.

Frivillige bistår

Mange frivillige har meldt seg for å levere medisiner til mennesker som har gjemt seg i kjellere og for å spore opp dem som er smittet.

De trange forholdene i bunkerne har bidratt til at viruset sprer seg mer enn noensinne, mener lege Aram Gregorian, som har deltatt i det frivillige arbeidet.

– Konstant beskytning tvinger folk til å oppholde seg i grupper i trange kjellere. De kan ikke isolere seg. Selv om de har feber og viser andre tegn til å ha covid-19, kan de ikke få behandling eller oppsøke sykehus, sier han.