Fra nå er abort forbudt i Polen. Dommen møtes med raseri og fortvilelse.

Alle graviditeter skal fullføres. Selv når fosteret har for store skader til å leve, skal kvinnene føde barnet.

Natt til fredag samlet demonstranter seg foran huset til partileder Jaroslaw Kaczynski. De ble møtt med tåregass og en vegg av politi. Foto: Czarek Sokolowski, AP / NTB

– Fra nå av lever polske kvinner i et helvete. De er dømt til tortur, lidelse og smerte, meldte Barbara Nowacka på Twitter torsdag kveld.

Opposisjonspolitikeren reagerte mot en fersk dom fra grunnlovsdomstolen. Abort er i praksis blitt forbudt i Polen.

Selv om fosteret er så skadet at babyen dør umiddelbart etter fødsel, må kvinner nå bære frem barnet.

Et eksempel trukket frem i debatten, er når fosteret mangler halve hodeskallen.

– Polen følger i sporene til menneskerettighetsgiganter som El Salvador, Nicaragua og Vatikanet, skriver en kommentator i den største polske avisen Gazeta Wyborcza.

I byen Lodz protesterte kvinner iført kostymer fra Gilead, Margaret Atwoods horrorverden der kvinner ikke er annet enn fødemaskiner. Foto: Marcin Stepien, Agencja Gazeta / REUTERS / NTB

«Alle barn har rett til å leve»

I praksis er abort nå helt ulovlig i Polen, selv om det formelt fortsatt finnes to unntak. Dersom graviditeten skyldes voldtekt eller dersom mors helse er i fare kan man søke.

Men behandlingen av søknader tar ofte måneder. Dermed gir svaret til slutt seg selv.

Til nå er det utført drøyt 1000 legale aborter i Polen årlig. Av dem har 98 prosent vært begrunnet i deformerte fostre.

Polens president Andzrej Duda er glad for dommen.

– Abort av eugeniske grunner burde ikke være lovlig. Jeg mener at alle barn har rett til å leve, sa han.

Lørdag fortsatte demonstrasjonene i Polen. Foto: Peter Pawlowski, Reuters/NTB

Pandemien hindrer protester

Opposisjonen og kvinneaktivister uttrykker raseri og fortvilelse i sosiale medier. De har mobilisert til gigantiske demonstrasjoner i flere runder for å hindre et abortforbud.

Nå gjør pandemien massemobilisering umulig. Mange mener at det er nettopp derfor denne saken drives gjennom nå. Den ble behandlet i parlamentet i april. Også da gjorde pandemien protester umulig.

Noen hundre samlet seg natt til fredag foran boligen til den mektige visestatsminister Jaroslaw Kaczynski. Han leder regjeringspartiet Lov- og rettferdighetspartiet (PiS).

De ble møtt med en vegg av politi, pepperspray og tåregass.

Vil at alle døpes og begraves

Kaczynski sa i et intervju i 2016 at han ville sørge for at også «svært vanskelige graviditeter, der barnet er dødsdømt og alvorlig deformert, vil ende i fødsel. Da kan barnet bli døpt, begravet og gitt et navn».

PiS kom til makten i 2015. Siden har de blant annet gjennomført reformer av rettssystemet. Disse reformene har fått mye kritikk, også fra Norge. Blant annet gir de regjeringen politisk kontroll over domstolene.

Et flertall av dommerne i grunnlovsdomstolen er utnevnt av PiS. Domstolens leder, Julia Przylebska, er en nær venn av Kaczynski. Bare to av dommerne stemte mot gårsdagens dom.

– Setter liv og helse på spill

Flere internasjonale organisasjoner reagerer sterkt i en pressemelding.

– Dagens dom setter helsen og livene til polske kvinner i fare, sier Leah Hoctor fra Center for Reproductive Rights.

– Dommen er et resultat av en koordinert bølge med angrep på kvinners menneskerettigheter fra polske lovgivere, sier Esther Major fra Amnesty International.

Polens justisminister har truet med å trekke landet fra Istanbul-konvensjonen. Formålet med konvensjonen er å beskytte kvinner mot vold.

Fakta Abortloven i Polen Torsdag 22. oktober erklærte grunnlovsdomstolen at abortloven i Polen strider mot grunnloven. Loven stammer fra 1993. I Polen er den kjent som «abortkompromisset». Under kommunismen frem til 1989 var abort tillatt. I det nye demokratiske Polen ville den katolske kirken ha totalforbud. Det ble fremforhandlet et kompromiss med noen få unntak. Dersom graviditen skyldes voldtekt/incest, dersom mors helse er i fare eller dersom fosteret er skadet. Det siste unntaket ble opphevet av grunnlovsdomstolen. Skade på foster har til nå vært begrunnelsen til 98 prosent av de drøyt 1000 årlige legale abortene i Polen. Vis mer

Kvinners rettigheter under press flere steder

Torsdag undertegnet USA en internasjonal anti-abort-erklæring. Brasil, Uganda og Saudi-Arabia er blant de 30 landene som har sluttet seg til «Geneva Consensus Declaration», skriver The Guardian.

I Europa har bare Hviterussland, Ungarn og Polen undertegnet. Men også her øker trykket.

I åtte land er støtten til fri abort lavere enn for fem år siden, skriver Euronews. Uansett mener over 70 prosent av europeere fortsatt at abort bør være tillatt.

Også i Polens naboland Slovakia forsøkte konservative denne uken å gjøre abort vanskeligere. Men der jublet kvinnebevegelsen. Et lovforslag ble nedstemt med én stemmes overvekt i parlamentet.

Reiser til utlandet

Slovakia er et av landene polske kvinner reiser til for å få tatt abort. Ifølge BBC søker 100.000 polske kvinner hjelp utenlands hvert år. Koronapandemien har gjort dette vanskeligere.

Polske aktivister sirkulerer kontaktinformasjon til organisasjoner som vil hjelpe. Kvinner kan få hjelp til utenlands-abort eller til å skaffe dagen-derpå-piller.