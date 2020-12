Begge de demokratiske kandidatene leder i Georgias senatsvalg

Georgia har lenge vært en solid bastion for Det republikanske partiet. Men nå leder begge de demokratiske kandidatene før neste måneds valg til senatet.

Raphael Warnock kan få bytte ut prekestolen med et sete i senatet. Foto: Curtis Compton, Pool Atlanta Journal-Constitution/NTB

7. des. 2020 22:51 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag sa administrasjonsminister Brad Raffensperger i Georgia nok en gang at det Joe Biden fikk flest stemmer i delstaten.

– Det har gått 34 dager siden valget 3. november. Nå har vi talt de lovlige stemmene tre ganger og resultatet er uendret, sa Raffensberger.

Han tilhører selv Det republikanske partiet og stemte på Donald Trump. Men de siste ukene har han gang på gang tatt til motmæle mot den avtroppende presidentens påstander om valgjuks.

Biden vant med rundt 12.000 stemmer. Det er første gang på 28 år at demokratenes kandidat vant i delstaten.

Mandag avviste nok en føderal dommer å behandle et søksmål Trumps advokater varslet for å annullere valget i Georgia, skrivet The Hill.

Gir demokratene et lite håp

At Biden vant den tradisjonelt konservative delstaten gir demokratene økt håp om å få kontroll også i Senatet.

Begge Georgias senatorer er på valg. Ved valget i september fikk ingen av kandidatene rent flertall. I begge valgene gikk de to med flest stemmer videre til en «omkamp» i begynnelsen av januar.

Foreløpig er det 50 republikanske og 48 demokratiske senatorer. Blir det 50 mot 50, er det visepresident Kamala Harris som avgjør jevne avstemninger.

Mandag offentliggjorde nettstedet fivethirtyeight et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene. De viser at begge demokratenes kandidater har en knapp ledelse.

Demokraten John Ossof leder med 0,8 prosentpoeng på sittende senator David Perdue. Presten og demokraten Raphael Warnock leder med 2,2 prosentpoeng på senator Kelly Loeffler.

De sittende senatorene Kelly Loeffler og David Perdue får overraskende hard konkurranse i januar. Foto: JONATHAN ERNST, Reuters/NTB

Trump kan ødelegge for sine egne

Med tanke på hvor kraftig meningsmålingene har bommet ved amerikanske valg de siste årene, er det all grunn til å ta tallene med en klype salt.

Mange republikanere frykter at president Trumps ivrige arbeid for å svekke tilliten til hele valgsystemet, kan gjøre at mange republikanere velger å holde seg hjemme valgdagen 5. januar.

Enkelte ytterliggående republikanere har oppfordret til boikott av valget. Lørdag var Trump på et stort folkemøte i staten, og oppfordret til å stemme.

Kontrollen med Senatet er svært viktig. Vinner republikanerne ett av senatssetene i Georgia kan de blokkere alle Joe Bidens forslag.

Dersom det er 50 mot 50 og visepresidenten får ha den avgjørende stemmen i alle avgjørelser, betyr det også at demokratene kan ta ledelsen i senatet og alle komiteene.

Da kan de sette dagsorden og bestemme hvilke saker som skal tas opp til behandling.

Med så mye på spill satser både demokrater og republikanere maksimalt. Ifølge The Hill er det kjøpt eller reservert reklameplass for 329 millioner dollar etter valgdagen i november. Det er nesten 2,9 milliarder norske kroner.