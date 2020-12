Avis: Legemiddelverket i USA godkjenner Moderna-vaksine

Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA har gitt nødgodkjenning til koronavaksinen som er utviklet av selskapet Moderna, melder Financial Times.

En frivillig testperson får Modernas vaksine i Binghamton i den amerikanske delstaten New York i juli i år. Foto: Hans Pennink / AP / NTB

NTB

7 minutter siden

FDA bestemte seg torsdag kveld for å godkjenne vaksinen, opplyser personer med kjennskap til saken til avisen.

En ekspertgruppe hadde tidligere samme dag vedtatt å anbefale legemiddelverket i USA å nødgodkjenne vaksinen.

Etter avgjørelsen opplyste FDA at de skal jobbe raskt for å fullføre og ferdigstille en nødbrukstillatelse

Modernas vaksine blir den andre koronavaksinen som godkjennes for bruk i et vestlig land. Modernas vaksine gir 94 prosent beskyttelse mot covid-19, i likhet med den første vaksinen som er godkjent i USA, utviklet av Pfizer og Biontech.

Andre vaksine godkjent

Tidligere har vaksinen til Pfizer og Biontech også fått nødgodkjenning i Storbritannia. Det ventes at denne vaksinen kan bli godkjent også i EU og Norge i neste uke.

– Dette skjer mye raskere enn noen trodde, sier professor Jesse Goodman ved Georgetown University til nyhetsbyrået AP.

– Noe som ellers kunne tatt flere år – å ta denne nye vaksineteknologien, teste den og godkjenne den – ble gjort på mindre enn ett år, sier Goodman, som tidligere ledet FDAs vaksineavdeling.

Godkjenningsprosessen skjer samtidig med at smittetallet øker i USA. Det daglige gjennomsnittet for de siste sju dagene har økt fra 1.606 den 2. desember til 2.570 på onsdag, ifølge tall fra Johns Hopkins University.

I alt 317.458 amerikanere har dødd av eller med covid-19, viser oversikten til Worldometers.

Skynder seg i EU

Også i Europa er ønsket om å få godkjent en vaksine stort. Tidligere torsdag opplyste Det europeiske legemiddelverket EMA at de har framskyndet sin vurdering av Moderna-vaksinen. En beslutning blir trolig tatt 6. januar.

Dette har vært mulig siden den amerikanske legemiddelprodusenten Moderna har oversendt mer data tidligere enn planlagt.

EMA har fått oppfordringer om å jobbe raskere og er satt under press av blant annet Tyskland. For å få tatt en rask beslutning om Modernas vaksine, har byrået innkalt til et «ekstraordinært møte».

– Vi har vært i stand til å endre tidsplanen for vurderingen av covid-19-vaksinene takket være den utrolige innsatsen til alle involverte, sier EMAs leder Emer Cooke i en uttalelse.

Norge får vaksine gjennom EU

Norge har sluttet seg til EUs prosess for godkjenning av koronavaksiner, og EMAs vurdering av Modernas vaksine vil dermed også gjelde her.

I Norge kan de første vaksinene bli satt 27. desember, ifølge en uttalelse fra statsminister Erna Solberg (H).

– Norge vil starte vaksineringen samtidig med de andre europeiske landene. Vi er godt i gang med planleggingen av dette i Norge, og alle kommuner skal ha klare planer for vaksineringen 18. desember, sier Solberg.

Myndighetene i Kina og Russland begynte allerede for flere måneder siden å gi egenutviklede vaksiner til enkelte utvalgte befolkningsgrupper. Disse vaksinene var imidlertid ikke testet like grundig som de som nå godkjennes i vestlige land.