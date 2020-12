Fastlåste brexitforhandlinger fortsetter – britisk minister til Brussel

Brexitforhandlingene mellom EU og Storbritannia fortsetter i Brussel. Samtidig drar britenes brexitminister til byen for å løse floker knyttet til Nord-Irland.

EUs sjefforhandler Michel Barnier (t.v.) fortsatte mandag forhandlingene med sin britiske motpart i håp om å komme fram til en avtale. Men det haster. Fristen er 1. januar. Her er han sammen med Frankrikes EU-ambassadør, Philippe Leglise-Costa. Foto: John Thys, Pool via AP / NTB

NTB-AFP

7. des. 2020 09:45 Sist oppdatert nå nettopp

Ifølge en uttalelse fra den britiske regjeringen skal Michael Gove møte EU-kommisjonens visepresident Maros Sefcovic. Samme dag skal Underhuset igjen behandle et lovutkast som lar den britiske regjeringen ensidig endre forhold for handel som involverer Nord-Irland. Det oppfattes som et brudd på brexitavtalen fra sist vinter.

Møtet mellom Gove og Sefcovic holdes utenom forhandlingene om en omfattende handelsavtale mellom EU og Storbritannia. Flere kommentatorer tror møtet skal legge grunnlag for at den britiske regjeringen kan trekke deler av det omstridte lovforslaget dersom partene blir enige om en bred frihandelsavtale.

Lave forventninger

Kilder har opplyst at forhandlingene om det fremtidige forholdet ikke går spesielt bra. En av dem beskriver samtalene som svært vanskelige og understreker at partene kun har noen få dager igjen med «nyttige» samtaler.

– Vi er på en meget smal sti, og det er umulig å spå resultatet, sier vedkommende til nyhetsbyrået AFP.

Det går langsomt, og forventningene er lave, bekrefter flere andre kilder.

Irlands statsminister Micheál Martin mener på sin side at sjansene for å få på plass en avtale er 50-50.

Hvordan sikre at avtalen overholdes?

Flere kilder sier at den hardeste nøtten er hvordan man skal kunne garantere at frihandelsavtalen overholdes. EU ønsker en mekanisme som utløses raskt, og som vil føre til straffereaksjoner hvis en av partene bryter avtalen, for eksempel når det gjelder miljø- og helsepolitiske standarder.

Britene er på sin side svært skeptiske til en bred og bindende avtale som de mener vil ødelegge den uavhengigheten som var en viktig drivkraft for å forlate unionen.

– Hvis samtalene mislykkes nå, så har de to partene i bunn og grunn ikke greid å bli enige om hva uærlig spill innebærer og hva man bør gjøre med det, sier en diplomat.

Håper på fri flyt av varer

Storbritannia gikk ut av EU 31. januar, men vil først forlate EUs indre marked ved årsskiftet. Målet med forhandlingene er å få på plass en avtale med tollfri handel over grensene og uten restriksjoner i form av kvoter.

I hele forrige uke forsøkte EUs sjefforhandler Michel Barnier å få på plass en avtale sammen med sin britiske motpart David Frost. Lørdag tok de en pause, for så å gjenoppta møtene søndag. Samtalene har vart i åtte måneder, men det er fortsatt uenighet på en rekke punkter. Et viktig tema har vært fiskerirettigheter.

Søndag kveld skrev britiske medier om et «gjennombrudd» nettopp i dette spørsmålet. Michel Barnier sier på sin side at det ikke har vært noe gjennombrudd – eller noen fremdrift å snakke om – i helgen. Det kom fram da han orienterte EU-ambassadørene om hvordan samtalene ligger an.

Telefonsamtale mellom lederne

Forhandlingene fortsetter mandag. Senere samme dag skal Storbritannias statsminister Boris Johnson og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen snakke samme på telefon etter å ha blitt orientert av sine forhandlere.

Torsdag er det duket for EU-toppmøte, og da vil saken være høyt på agendaen, enten forhandlerne er blitt enige eller ikke.

– Johnson har en enorm avgjørelse å ta de neste 48 timene. Et flertall i regjeringen vil foretrekke en avtale for å minske sammenbruddet på grensen 1. januar, men de vil støtte statsministerens vurdering hvis han går inn for at det ikke blir noen avtale, sier Mujtaba Rahman i konsulentselskapet Eurasia Group.