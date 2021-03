FN-rapport: 19 sivile drept i fransk angrep i Mali i januar

Minst 19 sivile ble drept i et fransk flyangrep sentralt i Mali i januar, ifølge en FN-granskning.

Emmanuel Macron, president i Frankrike, fører krig mot jihadister i Nord-Afrika. Foto: François Mori, AP

Minst 22 personer ble drept i angrepet, og brorparten av dem var sivile, viser en FN-rapport.

– Gruppen som ble rammet, var i all hovedsak sammensatt av sivile, som er beskyttet av folkeretten. Angrepet gir alvorlig bekymring for respekten for prinsippene for hvordan kamphandlinger utføres, står det i rapporten, som nyhetsbyrået AFP har fått innsyn i.

Omstendighetene rundt angrepet nær landsbyen Bounti 3. januar skapte reaksjoner i det krigsherjede landet i Sahel-regionen. Ifølge landsbyboere var det et bryllup som ble rammet.

Frankrike avviste at det var et bryllup i Bounti den dagen og hevdet å ha drept jihadister.

Det franske forsvarsdepartementet avviste tirsdag også FN-granskernes rapport og «fastholdt bestemt» at flyangrepet rammet «en væpnet terroristgruppe».

Bekrefter bryllup

FNs fredsbevarende styrke i Mali (Minusma) har gransket hendelsen. De fastslår at det var bryllup i landsbyen, og at «rundt 100 sivile var samlet på stedet som ble angrepet».

I tillegg sier rapporten at rundt fem personer, som antas å tilhøre jihadistgruppen Katiba Serma, deltok i feiringen.

Rapporten er basert på intervjuer med 115 enkeltpersoner. I tillegg er det gjennomført rundt 100 gruppe- og telefonintervjuer. Det er sjelden franske styrker får kritikk for sin opptreden i Mali

Mange år med konflikt

Mali har i en årrekke forsøkt å få bukt med et islamistisk opprør som brøt ut nord i landet i 2012. Det har siden spredd seg til sentrale deler av Mail og nabolandene Burkina Faso og Niger.

Den tidligere kolonimakten Frankrike gikk inn i Mali i 2013 for på drive jihadistene tilbake. I dag er det rundt 5100 franske soldater i Sahel.

Bounti ligger sentralt i Mali, som er i sentrum av den brutale konflikten.