Det fremkommer av statistikken som publiseres av nettstedet Worldometer.Rundt klokken 18.30 tirsdag ettermiddag var dødstallet oppe i 100.021 personer.

Antall døde per 100.000 innbyggere i USA er ifølge John Hopkins-universitetet 29,3. Det betyr mer enn 1000 dødsfall – hver dag.

USA var lenge episenteret for pandemien. Over 1,7 millioner er nå bekreftet smittet i landet.

De statene som er hardest rammet, er New York, New Jersey, Massachusetts og Michigan. Bare i delstaten New York er dødstallene nå steget til nærmere 30.000. Det er nesten like mange som i hele Spania, der det bor 47 millioner mennesker, mer enn dobbelt så mange som i New York.

Hvem er ofrene?

Søndag viet The New York Times hele forsiden sin til de amerikanske koronaofrene. «De var ikke bare navn på en liste. De var oss», skrev avisen, etterfulgt av en lang liste med navn. De ønsket å vise frem menneskene bak tragedien, personene bak alle tallene og grafene det stadig kommer rapporter om.

Avisen gjorde dette for å markere at USA var nær 100.000 døde på grunn av covid-19.

Reporterne hadde finkjemmet lokalaviser, dødsannonser og nekrologer og laget en liste med over 1000 navn, som for eksempel:

«Alan Lund (81), dirigent med et fantastisk gehør.»

«Coby Adolph (44), gründer og eventyrer.»

«Jermaine Ferro (77), ektefelle med liten tid til å nyte sitt nye ekteskap.»

«Ken Caley (59), alltid klar med en morsom kommentar for å få opp humøret.»

Er det mørketall?

Trolig er de høye dødstallene i USA langt høyere enn statistikken viser. Da tyske forskere i begynnelsen av april publiserte en studie om mørketall, hadde USA ifølge deres anslag bare klart å oppdage 1,6 prosent av sine smittede innbyggere.

Anthony Fauci, som er USAs ledende ekspert på infeksjonssykdommer, tror også koronaviruset har krevd flere liv enn det som fremgår av statistikken, ifølge NTB.

Over hele verden antar man at langt flere mennesker er koronadøde enn det de offisielle tallene tilsier. Dette kan man blant annet finne ut av ved å se på tall som viser at dødeligheten i et land er mye høyere i en gitt periode enn gjennomsnittet fra tidligere år, såkalt overdødelighet.

Avisen The Washington Post skrev i begynnelsen av mai om en studie ledet av et forskerteam ved Yale School of Public Health. Ifølge deres analyser var det i USA registrert en overdødelighet på hele 37.100 da koronaviruset begynte å spre seg i mars og de to første ukene i april. Det var 13.500 flere enn det som ble tilskrevet covid-19 i samme periode.

Yale-forskerne konkluderte med at overdødeligheten var uvanlig høy og gjorde et hopp i takt med at pandemien spredte seg.

– Folk må være klar over at dataene de ser om dødsfall, er veldig ufullstendige, sa professor i epidemiologi, Dan Weinberger, til avisen.

Frank Franklin II, AP / NTB scanpix

Hvordan synes amerikanere at Trump takler krisen?

Mange er blitt friske (mer enn to millioner verden over), men mer enn 340.000 er nå døde rundt om i verden. Og dødstallene i USA er altså skyhøye. En tredjedel av alle de som er døde, er fra USA.

Den amerikanske befolkningens syn på hvordan president Donald Trump har håndtert koronakrisen, har sunket siden mars og april. Da syntes 51 prosent av befolkningen at Trump gjorde en god jobb.

Ifølge en undersøkelse fra Fox News er det nå kun 43 prosent som mener presidenten håndterer pandemien på en god måte.

Ifølge The New York Times viser studier at amerikanere generelt har mer tillit til delstatsmyndigheter enn til rikspolitikere, og at mange av de lokale guvernørene i USA for tiden er populære på grunn av sin håndtering av pandemien.

Hvordan reagerer amerikanere?

Maktfordelingen mellom Trump og guvernørene i de ulike delstatene har skapt betydelig politisk brudulje og ordkrig om hvordan koronapandemien skal håndteres.

I flere byer har det vært store demonstrasjoner mot restriksjoner som ble innført for å begrense smitten. Trump har flere ganger uttrykt sin støtte til demonstrantene, og dermed gått mot anbefalingene fra delstatsmyndighetene.

SETH HERALD / X07156

Blant annet har det vært uenighet mellom presidenten og guvernøren i New York, Andrew Cuomo, og mellom presidenten og guvernør i Michigan, Gretchen Whitmer.

Guvernørene representerer begge det demokratiske partiet, men det finnes også eksempler på republikanske guvernører som har styrket sin status som følge av pandemien.