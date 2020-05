CNN-journalist Omar Jimenez sto tett på politiets sperringer i Minneapolis og rapporterte direkte fra protestene som har foregått siden tirsdag kveld. Protestene er en reaksjon på dødsfallet til George Floyd, som tirsdag døde mens en politimann holdt han nede med et kne presset mot Floyds nakke. I en video av hendelsen kan man flere ganger høre Floyd si at han ikke får puste og han har tror han holder på å dø.

I videoen under kan du se arrestasjonen.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed — CNN (@CNN) May 29, 2020

Etter at politiet kommer bort til Jimenez, identifiserer han seg som CNN-journalist og sier at kamerateamet kan flytte seg dit politiet måtte ønske. Plutselig får han beskjed om at han er arrestert, men får ikke svar på spørsmål om hvorfor. Han blir så påført håndjern og ført bort, samtidig som sendingen fortsetter. De tre resterende i kameratemaet tar så over rapporteringen, men blir kort tid etter også arrestert. Kameraet blir liggende på bakken mens sendingen fortsetter, før en politibetjent bærer det bort.

– Aldri sett noe lignende

Fra studio kan man høre at en journalist sier at fra sine tallrike oppdrag med å dekke protester, har han aldri sett noe lignende. I etterkant har CNN kommet med en uttalelse der de skriver at de anser pågripelsen av teamet som et brudd på det første tillegget i den amerikanske grunnloven som stadfester ytrings-, religions- og forsamlingsfrihet.

«Myndighetene i Minnesota, inkludert guvernøren, må løslate de tre CNN-ansatte umiddelbart,» skriver CNN på Twitter.

Guvernøren beklager

Etter et møte mellom CNN-president Jeff Zucker og Minnesota-guvernør, Tim Walz, har Waltz uttalt at han beklager hendelsen på det dypeste og kaller arrestasjonen «uakseptabel». Han sier også at han ønsker at media er til stede i byen for å dekke protestene. CNN opplyser om at kamerateamet nå er løslatt.