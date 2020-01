Macron ber partene sørge for varig våpenhvileavtale i Libya

Opprørsgeneralen Khalifa Haftar og den internasjonalt anerkjente regjeringen i Libya er ventet å signere en avtale om betingelsene for våpenhvilen som trådte i kraft i helgen. Begge sider i konflikten er til stede i Moskva, hvor avtalen etter planen skal undertegnes.

– Presidenten understreker nødvendigheten av å få en avtale som er troverdig, som vil bli overholdt og som kan verifiseres, heter det i en uttalelse fra Elysee-palasset etter at Macron skal ha hatt samtale med den russiske presidenten Vladimir Putin søndag.

Anklager om brudd på våpenhvilen

Våpenhvilen som tråde i kraft ved midnatt natt til søndag, kom i stand etter oppfordring fra Tyrkia, som støtter statsminister Fayez al-Sarraj, og Russland som uoffisielt står på Haftars side.

Begge sider i konflikten anklaget søndag hverandre for brudd på våpenhvilen.

Lev Dengov, leder for Russlands delegasjon i forhandlingene, sier rivalene skal enes om vilkårene for en framtidig enighet i Libya. Det inkluderer enigheten om detaljene i våpenhvileavtalen.

Dengov la til at han ikke vet om partene ville møtes ansikt til ansikt. Khalifa Haftar skal allerede være på plass i Moskva, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Den tyrkiske utenriksministeren Mevlut Cavusoglu og forsvarsminister Hulusi Akar ankommer også den russiske hovedstaden mandag.

Kaos og anarki

Oljerike Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime.

Siden har en rekke militsgrupper kjempet om makten, noe som har bidratt til å gjøre Libya til et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter som forsøker å ta seg sjøveien til Europa.

I 2019 ble situasjonen ytterligere forverret da Haftar og hans milits gikk til angrep på Tripoli. Siden starten på offensiven har mer enn 280 sivile og 2.000 soldater blitt drept, ifølge FN. 146.000 libyere er drevet på flukt.