WHO-rapport: Færre menn røyker

Mens tallet på kvinner som røyker, minket med om lag 100 millioner mellom 2000 og 2018, økte tallet på mannlige røykere i samme periode med om lag 40 millioner.

Nå forventer WHO at to millioner færre menn vil slutte å røyke de neste årene og seks millioner innen 2025.

– Nedgangen i tobakksbruken blant menn er et vendepunkt i kampen mot tobakk, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus i en uttalelse.

Kvinner trapper fremdeles ned tobakksbruken raskere enn menn. Prognosen fra helseorganisasjonen viser at ni millioner kvinner kommer til å kutte ut tobakksprodukter innen 2020. Innen 2025 kommer 32 millioner færre kvinner til å røyke enn i 2018.

I 2000 brukte om lag en tredjedel av personer over 15 år i verden jevnlig tobakksprodukt som sigaretter, sigarer, pipe, tyggetobakk eller snus. I 2015 var andelen sunket til en fjerdedel.

I absolutte tall falt tallet på røykere fra 1,4 milliarder i 2000 til omtrent 1,3 milliarder i 2018. I fjor var 80 prosent av alle tobakksbrukere menn.