– Hensynsløst, uansvarlig og grusomt, sier USAs FN-ambassadør Kelly Craft om de to stormaktenes veto fredag.

Siden 2014 har en resolusjon i Sikkerhetsrådet gjort FN i stand til å sende nødhjelp inn i deler av landet som ikke kontrolleres av Syrias president Bashar al-Assad. Forsyningene har kommet via fire grenseoverganger, og nødhjelpen er gitt til syrere i hovedsakelig opprørskontrollerte områder.

Det nåværende mandatet utløper 10. januar, og Sikkerhetsrådet har nå tre uker på seg til å bli enige.

– Uten operasjonene over grensa, kommer vi til å bli vitne til en umiddelbar slutt på hjelpen til millioner av sivile, advarte nestleder Ursula Mueller ved FNs nødhjelpskontor torsdag.

Ifølge FN er 60.000 mennesker blitt drevet på flukt i provinsen Idlib de siste ukene som følge av regjeringens offensiv.

14. veto

Russland, som er en nær alliert av Assad, protesterte mot årets resolusjonsforslag, ført i pennen av Tyskland, Belgia og Kuwait. De ba om at tre av de fire grenseovergangene fortsatt skulle kunne brukes.

De 13 øvrige medlemslandene stemte for resolusjonsforslaget, som ville ha forlenget leveranser av nødhjelp til Syria i ytterligere ett år.

Russland og Kina la i rådet fram sitt eget forslag, som gikk ut på å holde bare to grenseoverganger åpne. Ingen la ned veto, men resolusjonsforslaget fikk ikke de nødvendige ni stemmene.

Dette er det 14. vetoet Russland har lagt ned om Syria i Sikkerhetsrådet siden konflikten brøt ut i 2011.

Frustrert Pedersen

Det er andre gang på fire måneder at russerne stanser en resolusjon som er spesifikt knyttet til den humanitære situasjonen i det krigsherjede landet.

I Sikkerhetsrådet samme dag orienterte også FNs spesialutsending Geir O. Pedersen om status i diplomatenes innsats for å endre grunnloven i det krigsherjede landet.

Han uttrykte stor frustrasjon over mangelen på framgang i grunnlovskomiteen som skal forhandle om en ny syrisk grunnlov.

Skjør komité

Komiteen består av 150 delegater, likt fordelt mellom Assads regjering, opposisjonen og sivilsamfunnet. En mindre gruppe på 45 forhandlere har fått i oppdrag å utforme en ny lovtekst.

– Jeg ser ingen grunn til å holde et nytt møte i denne gruppen, sa Pedersen på videolink til Sikkerhetsrådet.

Pedersen la til at grunnlovskomiteen «er og vil forbli skjør», og den pessimistiske tonen sto i skarp kontrast til optimismen han uttrykte i november.

80 drept siste døgn

Den over åtte år lange krigen har kostet mer enn 370.000 mennesker livet, drevet millioner på flukt og lagt store deler av Syria i grus.

Kampene har rast i Syria etter en oppblussing de siste dagene. På et døgn er over 80 mennesker drept i kamper i Syrias siste opprørsbastion Idlib, til tross for at FN ber om en nedtrapping, opplyste eksilgruppa SOHR fredag. De fleste av de drepte er opprørere eller krigere alliert med Assad.

Tirsdag ble minst 23 sivile drept i fly- og artilleriangrep, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).