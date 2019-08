Russian State Atomic Energy Corporation ROSATOM via AP / NTB scanpix

Nærmere en uke etter atomulykken som drepte syv mennesker i Nord-Russland rundt 70 mil fra norskegrensen, er det uklart hva som skal ha skjedd.

Men innbyggerne i en nærliggende småby fikk ordre fra det russiske forsvaret om å evakuere byen midlertidig. Nyonoksa, som småbyen heter, har rundt 500 innbyggere, og disse skal ha blitt bedt om å være ute av byen innen onsdag 14 august, melder AP.

Ulykken, en eksplosjon under testingen av en rakettmotor på et maritimt militæranlegg i Kvitesjøen, skjedde torsdag i forrige uke.

Det russiske forsvaret skal ha gitt evakueringsordren på bakgrunn av uspesifiserte aktiviteter som skulle utføres på basen. Bare noen timer etter trakk forsvaret tilbake ordren, sier talskvinne Ksenia Yudina i regionadministrasjonen i Severodvinsk til AP.

– Sjokkerende

Myndighetene i Severodvinsk-regionen har reagert på at den planlagte forflyttingen av innbyggerne er blitt kalt en evakuering, ifølge The New York Times. De holder også fast på at strålingsnivået ikke er forhøyet i området.

– Dette er ingen evakuering, sa Arkhangelsk-regionens guvernør, Igor Orlov til nyhetsbyrået Interfax.

Svetlana Aleksijevitsj, nobelprisvinner og forfatter av en bok om menneskers historier etter Tsjernobyl-ulykken mener hemmelighold rundt ulykken er et tegn på at man ikke har lært av det som skjedde i Tsjernobyl og Fukushima.

– Det er sjokkerende at til og med dem som bor i området ikke aner hva som faktisk skjedde, sa hun på radiokanalen Moskvas Ekko, ifølge den amerikanske avisen.

Bellona: – Manglende informasjon kan være problematisk

– Det er vanskelig å si hva som faktisk har skjedd her, fordi man får ulike signaler fra ulike myndigheter og fordi informasjonen vi får kommer i rykk og napp, sier avdelingsleder Oskar Njaa i Bellonas Russlandsavdeling i Norge.

Det kan være problematisk at russiske myndigheter ikke har gått ut med nøyaktig informasjon om ulykken og hvor alvorlig situasjonen er, mener han. Han understreker også at mangelen på informasjon kan bety at situasjonen ikke har vært så alvorlig.

– Ut fra vår informasjon har man målt en økning i strålenivået på rundt 20 ganger høyere enn normalt i et tidsrom på rundt en halv time. Men dette er ikke nok til å fortelle oss om strålenivået var farlig, forteller Njaa.

Han forklarer også at det kan dreie seg om en batterilignende gjenstand, en radioisotopgenerator, som har eksplodert.

– Indikasjonene vi har fått tyder på det. Men vi vet ikke hvor objektene som ble testet er, sier han.

– Folk spekulerer når de ikke har informasjon

Njaa forteller at innbyggerne i den nærliggende byen Severodvinsk skal ha gått på apoteker og kjøpt jodtabletter for å sikre seg.

– Det er viktig hvis situasjonen er alvorlig. Det er en del av beredskapsplanen i flere land å ha jodtabletter hjemme. Da kan man fylle opp jodlagrene i kroppen slik at man ikke tar opp radioaktivt jod i kroppen, sier han.

Videre forteller han at det mangler informasjon om hvor alvorlig det eventuelle utslippet er, hva det består av og hvor det har beveget seg. Da kan det bli vanskelig å ta grep for å forhindre eventuelle skadevirkninger.

– Folk spekulerer når de ikke har informasjon. Utfordringen med radioaktive utslipp generelt er at man ikke kan sanse radioaktiv forurensing, man kan ikke lukte, smake eller kjenne det, sier han.

– Norske myndigheter bør på banen

Ifølge Oskar Njaa mener Bellona at norske myndigheter bør komme på banen.

– Norske myndigheter bør be om informasjon for å finne ut hvorvidt det faktisk har vært et utslipp, og i så fall hvor alvorlig utslippet har vært. Dette er våre nærområder, og i slike situasjoner det viktig at også norske myndigheter har god informasjon, sier han.

– Ikke farlig i Norge

Da ulykken skjedde 8. august meldte regionadministrasjonen i Severodvinsk om hoppet i strålingsnivåene. Det russiske forsvarsdepartementet meldte imidlertid at det ikke var blitt sluppet ut noen radioaktivitet etter ulykken. Søndag forrige uke bekreftet russiske forskere det var blitt sluppet ut radioaktiv stråling.

– På seks av de åtte målepunktene i Severodvinsk steg den radioaktive strålingen mellom 4 og 16 ganger over normalt nivå, bekreftet Rosjydromet, et russisk føderalt miljøovervåkingssenter tirsdag, ifølge DPA, skrev NTB mandag.

Direktoratet for strålevern i Norge har hentet data fra målestasjoner i Arkhangelsk-regionen i etterkant av ulykken.

– Selv om strålingsnivåene lå opptil 20 ganger høyere enn normalt i en periode, er dette likevel 50 ganger lavere enn det nivået hvor man tenker at det begynner å bli helseskadelig. Selv om det var en økning, har det ikke vært helseskadelig for dem som bodde der, sier beredskapssjef Astrid Liland i Direktoratet for strålevern til NTB.

Hun forteller at det ikke er fare for mennesker eller miljø i Norge.