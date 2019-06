Mann dømt til livstid for drap på muslimske ungdommer i USA

50-åringen ble onsdag funnet skyldig i drapet på 23 år gamle Deah Barakat, hans 21 år gamle kone Yusor Mohammad og hennes 19 år gamle søster Razan Mohammad Abu-Salha.

Drapet som fant sted i en leilighet i byen Chapel Hill i delstaten North Carolina i USA, og i et boligkompleks der både Barakat og Hicks bodde. Angrepet rystet det muslimske miljøet i USA.

Politiet mente opprinnelig at trippeldrapet var et resultat av en langvarig nabotvist om parkeringsplasser.

Ofrenes familier hevdet på sin side at Hicks, som tidligere hadde trakassert ofrene og andre med minoritetsbakgrunn, begikk hatkriminalitet mot muslimer.

Under et fengslingsmøte onsdag innrømmet politisjef Chris Blue at saken dreide seg om noe annet enn en parkeringstvist, og at politiet burde ha innsett dette allerede for fire år siden.

North Carolina har imidlertid ingen lover om hatkriminalitet, og Hicks ble derfor dømt til tre ganger livstid for drapene på de tre muslimske studentene.

Drapet ble av tidligere president Barack Obama fordømt og omtalt som både brutalt og opprørende.

– Ingen i USA bør noen gang bli ofre for målrettede angrepet på bakgrunn av hvem de er, hvordan de ser ut eller hva de tror på, sa han.