Han var bare 13 år gammel da han i 2014 ble arrestert fordi han demonstrerte for menneskerettigheter i hjemlandet Saudi-Arabia. Da han fylte 18, fikk han beskjed om at saudiarabiske myndigheter ville henrette ham. Nå har de snudd, skriver CNN.

Det internasjonale presset har vært enormt for å få saudiarabiske myndigheter til å snu og slutte å henrette tenåringer. I Østerrike ville myndighetene stenge ned et senter for samarbeid mellom religionene. Dette var blant annet støttet av Saudi-Arabia.

Murtaja Qureiris var bare 10 år gammel da han begikk en av «forbrytelsene» han er dømt for. Sammen med broren skal han ha kastet en molotovcocktail på en politistasjon. 10 åringen satt bakpå sykkelen med den betydelig eldre broren. En annen forbrytelse var at han hadde deltatt i brorens begravelse, som utviklet seg til en demonstrasjon.

Qureiris har avvist anklagene og hevdet at tilståelsene kom under press.

Fakta: Saudi-Arabia og menneskerettigheter Saudi-Arabia anklages for systematiske brudd på menneskerettighetene, blant annet av organisasjoner som Amnesty og Human Rights Watch: Undertrykkelse av opposisjon og streng kontroll av offentlige ytringer.

Religionsfrihet finnes ikke. Personer som har gitt uttrykk for ateistiske holdninger, er eksempelvis blitt pisket.

Dødsstraff for en rekke forbrytelser, med blant annet halshugging som henrettelsesmetode.

Et system der kvinner trenger tillatelse fra en nærstående mann til for eksempel å reise utenlands, skaffe seg pass eller gifte seg. I 2018 fikk kvinner lov til å kjøre bil.

Kort tid før sin 18-årsdag fikk Murtaja vite at påtalemyndigheten har lagt ned påstand om at han blir ilagt den strengeste formen for dødsstraff.

Les dette: Her er hele historien om Murtaja Qureiris

Ifølge sharialov kan dette innebære korsfestelse eller partering etter henrettelsen.

Nå er dommen falt og den lyder på 12 års fengsel. Med årene i varetekt vil han være en fri mann i 2022, skriver CNN.

Da han ble arrestert, var han den yngste politiske fangen i Saudi-Arabias historie. Han kommer fra en sunnimuslimsk familie i det sjiamuslimsk-dominerte landet.

I april offentliggjorde Saudi-Arabia at landet har henrettet 37 menn. Minst tre av disse var mindreårige da de begikk «forbrytelsene» de ble henrettet for. Dokumenter som CNN har hatt tilgang til, viser at flere av dem helt til det siste hevdet sin uskyld, selv om myndighetene hevder at alle tilsto.

Saudi-Arabia er en økonomisk stormakt i Midtøsten og et ledende land i oljekartellet OPEC. Det har tradisjonelt tette bånd til USA.