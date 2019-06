Klart for fempartiregjering i Finland

Det skriver Rinne på Twitter etter over en måned med forhandlinger.

– Regjeringsprogrammet er klart og ministerpostene er fordelt, skriver han.

Den nye regjeringen blir presentert mandag klokka 10.30. Den får 19 statsråder, ifølge Hufvudstadsbladet.

Sosialdemokratene i SPD ble knapt størst i valget i Finland i april med 17,7 prosent oppslutning, og Rinne fikk oppdraget med å forsøke å danne regjering.

Partiet har forhandlet om et regjeringsprogram med Centerpartiet, De grønne, Vänsterförbundet og Svenska folkpartiet.

Deler av regjeringsprogrammet er allerede lekket. Avisen Helsingin Sanomat skriver at regjeringen vil få på plass 1.000 flere leger for å få ned ventetidene i helsevesenet. I tillegg er det satt av et milliardbeløp som skal gå til å oppgradere veiene og jernbanen.