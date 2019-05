Bønder mistet sin eneste inntektskilde i ekstremvær

Det våte ekstremværet har gjenopplivet innsjøer og våtmarker og forvandlet uttørkede sletter til fruktbare jorder fulle av korn.

Men det har også ført til oversvømmelser som har satt irakisk infrastruktur på en hard prøve. Spørsmålet er om infrastrukturen fra 1900-tallet vil kunne tåle ekstremværet som klimaendringene er ventet å forårsake i årene som kommer.

Både regnværet og snøsmelting fra Tyrkia og Iran har bidratt til at elvene Tigris og Eufrat, samt en rekke sideelver, har gått over sine bredder og oversvømt sletter og byer. Iraks godt utbygde system med kanaler og dammer har ikke vært nok til å holde vannmassene på plass. I tillegg har avlingene lidd under unormalt kaldt vær i april.

Sitroner ødelagt

I flere områder fortviler bønder over at avlingene allerede er ødelagt på grunn av nedbør og kulde.

– Vi ber om erstatning fra regjeringen for skadene. Dette er vår eneste inntektskilde, sier Nouri Kudaier, som dyrker sitrusfrukt utenfor byen Buhriz øst i landet.

Han forsøker å redde så mye frukt han kan mens han vasser rundt i vann.

I Youssifiyah, et landbruksområde rett sør for Bagdad, er kanaler som var tørre for ett år siden, nå fulle av vann. I 24 meter dype brønner er det nå vann å finne allerede på 6 meters dyp.

Bonden Salah al-Saidey forteller at han plantet dobbelt så mye hvete i år, men at regnskyllene og kulden har ødelagt deler av tomat- og agurkavlingen hans.

– Det har begynt å komme sopp her, sier han og peker på skjøre, gule blader.

– Det hadde vi ikke ventet. Vi forsøker å bekjempe det, men vi holder ikke tritt, føyer han til.

Kanaler mot flom

Vårflom var tidligere et vanlig fenomen i Irak. I flere tusen år var bøndene avhengige av at markene deres ble oversvømmet for å dyrke ris, hvete og andre kornslag. Men oversvømmelsene var uforutsigbare, og på 1900-tallet ble det bygget dammer langs Tigris og sideelvene, samt kanaler for å avlede vannet.

Lenger oppe i elveløpet gjorde Tyrkia, Iran og Syria det samme, og oversvømmelser ble et fjernt minne, spesielt etter hvert som varmere vær førte til mindre nedbør og raskere fordampning fra innsjøer og vannmagasiner.

I fjor var vannmangelen så desperat at det førte til opprør i Basra, helt sør i Irak. Den ekstreme tørken førte også til at myndighetene la ned forbud mot dyrking av sesongbestemte avlinger i sommermånedene.

I år derimot inneholder vannmagasinene 47 milliarder kubikkmeter vann, noe som er 3 ganger så mye som på samme tid i fjor, ifølge myndighetene.

Samarbeid med naboland

Men for å sikre vannforsyninger til framtidige generasjoner, trengs det mer enn nedbør, ifølge Iraks vannressursminister, Jamal al-Adily.

Det vil også kreve samarbeid med både Tyrkia, Syria og Iran ettersom 70 prosent av vannet som strømmer gjennom Irak, kommer fra de tre landene.

Tyrkia varslet nylig at landet vil sende en spesialutsending til Bagdad for å diskutere hvordan vannet skal forvaltes. Nå som vannmagasinene er fulle, kan tidspunktet være ekstra gunstig for å få på plass en langsiktig avtale.

– Irakere har rett til vann. Elvene var her før grensene kom, fastslår Jamal Al-Adily.