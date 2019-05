I dag arrangeres det nasjonalvalg for sjette gang i det demokratiske Sør-Afrika. I 1994 ble det avholdt frie valg for første gang, og Nelson Mandela og hans parti African National Congress (ANC) gikk seirende ut. Siden har de hatt makten.

Sørafrikanske medier melder at to eldre personer har dødd i forsøket på å stemme.

Den ene, en kvinne i 70-årene, ble i går avvist ved et valglokale for tidlig stemming, ettersom hun ikke hadde registrert seg. Hun kollapset rett ved stemmelokalet i Emfuleni i dag da hun returnerte for å forsøke å stemme på nytt.

– Hennes vilje til å nå frem til valglokalet både i dag og i går viser tydelig hvor seriøst hun tar valget, sier ANC-politikeren Jacob Khawe om den eldre kvinnen, ifølge News24.

– Det er en læredom til oss som er yngre.

Fakta: Sør-Afrika Sør-Afrika er det afrikanske kontinentets mest industrialiserte land og nest største økonomi, etter Nigeria. Landet førte mellom 1948 og 1994 en raseskillepolitikk, kjent som apartheid. I april 1994 avholdt landet sitt første valg med allmenn stemmerett. Den afrikanske nasjonalkongressen (ANC) med Nelson Mandela i spissen vant med et valgskred og har styrt landet siden. Jacob Zuma tok over som ANC-leder etter Mandelas etterfølger i 2007. Hans tid som partileder og president var preget av korrupsjonsskandaler. I desember 2017 tok Cyril Ramaphosa over som partileder og kort etter også som president. Foran valget på ny nasjonalforsamling 8. mai har han blant annet lovet flere jobber, økt økonomisk vekst og mindre ulikhet mellom svarte og hvite. Kilde: TT

Født fri?

Nasjonalvalget sammenfaller med 25-årsjubileet for frigjørelsen fra apartheid. De som ble «født frie» i det demokratiske Sør-Afrika har nå blitt voksne – og stemmeberettigede, men få velger å bruke stemmeretten.

Det ventes at over halvparten av stemmeberettigede under 30 år blir hjemme onsdag.

Blant dem er 20 år gamle Petronella Mukhine, en arbeidsledig innbygger i townshipen (en tidligere rasemessig avgrenset bydel journ.anm.) Alexandra i Johannesburg.

Hun ser ingen grunn til å stemme.

– De gjør alle kun et minimum av innsats, sier hun om de store politiske partiene.

– Vi trenger forandring. Mange er arbeidsledige, og de fleste har ikke hus. De bor i skur, og det er ikke trygt, sier Mukhine til nyhetsbyrået Reuters.

Fakta: Dette er de store aktørene African National Congress (ANC): Ledende parti i Sør-Afrika siden apartheid endte i 1994. Ledes av president Cyril Ramaphosa. Tradisjonelt på den sørafrikanske venstresiden, men har etter de kom til makten i stor grad ført en liberal, markedsstyrt økonomisk politikk. Democratic Alliance (DA): Det største opposisjonspartiet. Ledes av Mmusi Maimane. Har tradisjonelt kapret de fleste av de hvite stemmene i landet. Et sentrum/høyre-alternativ. Economic Freedom Fighters (EFF): Et radikalt sosialistisk parti ledet av populisten Julius Malema. Han var tidligere kontroversiell leder av ANC sitt ungdomsparti, men ble kastet ut i 2012 og startet EFF året etter. Resultater etter forrige nasjonalvalg i 2014: ANC: 62 prosent (249 seter) DA: 22 prosent (89 seter) EFF: 6 prosent (25 seter) Totalt 400 seter i nasjonalforsamlingen.

Jordreform, arbeidsledighet og økonomisk vekst

Den økonomiske veksten har i praksis vært ikke-eksisterende de siste årene: I fjor hadde Sør-Afrika en økonomisk vekst på 0,8 prosent.

ANC-leder Ramaphosa sa i januar at han tror landet kan få en økonomisk vekst på 5 prosent med ham som leder, ifølge Business Live.

Det afrikanske landet er økonomisk sett det mest ulike i verden, ifølge GINI-indeksen: Forskjellen mellom fattig og rik er enorm.

Også forskjellene mellom svarte og hvite er fortsatt stor. Ifølge tall fra 2011 tjener en gjennomsnittlig hvit husholdning nesten seks ganger mer enn en gjennomsnittlig svart husholdning.

Landet har ikke klart på en effektiv måte å utjevne fordelene hvite hadde under apartheid. Blant annet eies det meste av land av den hvite minoriteten i landet (rundt 8 prosent av befolkningen er hvite), noe som har vært et hett tema helt siden det radikale sosialistiske partiet EFF oppsto i 2013.

Partiets hjertesak er ekspropriering av alle landområder uten kompensasjon for landeierne, for så å «redistribuere rettferdig». Det ventes at EFFs oppslutning vil øke betraktelig fra det forrige nasjonalvalget, der de fikk rundt 6 prosent av stemmene, et brakvalg for det den gang nystiftede partiet.

I takt med EFFs økende popularitet og synlighet har også ANC begynt å adoptere de samme synspunktene, og Ramaphosa har lovet å redistribuere landområder i høyere tempo.

Arbeidsledigheten har offisielt ligget rundt 27 prosent de siste årene. ANC har lovet å skape 275.000 jobber dersom de vinner for å bøte på den skyhøye arbeidsledigheten.

ANC får trolig over 60 prosent

En Ipsos-måling dagen før valget spår at ANC vil få over 60 prosent av stemmene. Ved forrige nasjonalvalg fikk ANC 62 prosent, men ved lokalvalget i 2016, hadde de «bare» 54 prosent oppslutning.

Opposisjonens mål har vært å få ANC under 50 prosent for å forsøke og skape en bred koalisjon. Så lenge den skandalebefengte og korrupsjonsanklagede Jacob Zuma var president, øynet opposisjonen et håp, men Zuma måtte gå av i februar i fjor og ble erstattet av den mindre kontroversielle Ramaphosa.

DA vil fortsette å være det største opposisjonspartiet, men kommer til å synke fra de 22 prosentene partiet hadde ved forrige valg, skriver det sørafrikanske nyhetsmediet eNCA.

Det liberale sentrumspartiet DA har tradisjonelt vært et parti med mye hvite velgere, men fikk i 2015 sin første svarte leder i Mmusi Maimane. Årets slagord reflekterer et mer representativt parti: «Ett Sør-Afrika for alle».

Valglokalene stenger klokken 21. Foreløpige resultater blir kunngjort av valgkommisjonen i hovedstaden Pretoria torsdag. Endelige resultater blir klare lørdag.

Partiet som får flest plasser i nasjonalforsamlingen, velger ny president som tas i ed 25. mai.