Nytt, dødelig virus oppdaget i Kina. Nå har det begynt å spre seg.

– Vi må være forberedt på at viruset kan dukke opp i flere land etter reise til Kina.

Det sier Ragnhild Tønnessen, seniorrådgiver og veterinær i Folkehelseinstituttet. Hun opplyser at det ikke finnes noen behandling eller vaksiner mot viruset.

Sykdommen dukket opp i den kinesiske storbyen Wuhan i det sentrale Kina. Byen ligger omtrent 100 mil nord for Beijing.

Kan være dødelig

Totalt 41 personer har fått påvist det potensielt dødelige viruset. Hittil har én mistet livet. Syv andre er alvorlig syke.

Viruset har spredt seg til naboland. Kvinne fra Thailand ble smittet etter reise fra Wuhan.

En person fra Japan har også fått viruset etter å ha besøkt storbyen, bekrefter Verdens helseorganisasjon (WHO).

Sykdommen kan ha spredt seg mellom familiemedlemmer. Dette forsterker faren for at viruset smitter mellom mennesker, opplyser kinesiske myndigheter, ifølge NTB.

Begge personene fra Thailand og Japan har besøkt Wuhan i Kina, men ikke sjømatmarkedet som tidligere var mistenkt som kilden til utbruddet.

Det betyr at det kan være en annen ukjent smittekilde, opplyser WHO.

De kan ikke utelukke begrenset smitte mellom mennesker.

– Vi er nødt til å ta det alvorlig når det blir oppdaget et utbrudd av et ukjent virus i Kina. Nå må vi forberede oss på eventuelle tilfeller i Norge, sier Tønnessen.

Planlegger håndtering av pasienter

Viruset er så nytt at det blir tidkrevende å utvikle en vaksine. Dette kan ta flere år, ifølge Folkehelseinstituttet.

Det kan ikke utelukkes at en smittet person kommer til Norge. Derfor forberedes en plan på hvordan de skal håndtere smittede personer.

Støttebehandling er til nå eneste mulighet til å behandle pasienter. Det går ut på å gjøre kroppen sterk nok til å bekjempe viruset selv.

– Når det ikke finnes noen behandling, må kroppens immunforsvar klare å bekjempe viruset selv for å bli frisk, forteller Tønnessen.

Folkehelseinstituttet har vurdert alvorlighetsgraden for spredning til Norge, men risikoen er foreløpig lav.

UD har oppdatert sin reiseinformasjon til Kina og opplyser at virussykdommen i Wuhan undersøkes av Kinas helsemyndigheter.

Andy Wong, AP/ NTB scanpix

Mange reiser for å feire den kinesiske nyttårsaften 25. januar. Den populære festivalen kan bidra til større spredning av viruset, også til andre land.

– Det kan føre til større sannsynlighet for at smitten sprer seg innenfor Kina, og at flere enkelttilfeller oppdages i andre land, sier Tønnessen.

Styrket sikkerhet på flyplass i Hongkong

Helsevesenet i Hongkong har satt inn helsetiltak på den internasjonale flyplassen i Hongkong. Med temperaturskanning skal de styrke sikkerheten og sjekke alle reisende som ankommer flyplassen fra Wuhan.

Også den offentlige transporten fra Wuhan til Hongkong er blitt rådet til å styrke rengjørings- og desinfiseringsarbeidet.

Russland har skjerpet grensekontrollen i fare for smitte fra Kina. Det skjedde etter kinesiske myndigheter rapporterte om det livstruende viruset, skriver det russiske nyhetsbyrået Tass.

Du kan fortsatt reise inn og ut av Wuhan, men reisende bær være nøye med hånd- og mathygiene og unngå kontakt med både syke personer og dyr, anbefaler WHO.

Det rådes også til å ta kontakt med lege dersom man får symptomer på luftveisinfeksjon under eller etter opphold i Kina.