Over 30 drept på to døgn i grenseby i Mexico

Fem av dem som ble drept forrige helg, ble drept midt på lyse dagen da en hvit SUV kjørte fordi og skjøt med et automatvåpen mot hus hvor mange personer var samlet til fest.

Ikke lenge etterpå meldte politiet om fire nesten like angrep i en bydel i Tijuana, hvor fire personer ble drept.

De andre ble drept i ulike nabolag i byen, og totalt 31 ble drept i løpet av helgen, ifølge myndighetene.

Etterforskere sier hendelsene ligner på drap fra 2018 hvor narkotikaselgere kjempet over gatehjørner for å få kontroll over det lokale metamfetaminmarkedet i Tijuana, en by med rundt 1,8 millioner innbyggere.

Byen ligger ikke langt fra grensen til USA, og det er også der svært mange flyktninger fra mellomamerikanske land kommer.

I fjor var det i gjennomsnitt syv drap per dag i Tijuana, ifølge en gjennomgang gjort av en ikke-statlig mexicansk sikkerhetsorganisasjon. De kalte byen den «mest voldelige byen i verden».