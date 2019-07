Protestene har ført til at det statlige kontoret for Hongkong og Macau holdt en pressekonferanse i Beijing mandag.

Det er første gang de har holdt en pressekonferanse om Hongkong siden overtagelsen i 1997, skriver South China Morning Post.

To representanter fra kontoret, Yang Guang og Xu Luying, var til stede og svarte på spørsmål. Under pressekonferansen uttalte representantene flere ganger at Beijing gir sin fulle støtte til Hongkongs regjering. De omtalte demonstrasjonen som «forferdelige hendelser».

Talsmann Yang sa også at Hongkongs førsteprioritet nå vil være «å straffe voldelige og ulovlige handlinger» og gjenopprette sosial orden så snart som mulig, skriver BBC.

Det som for to måneder siden startet som en massiv motstand mot en ny lov som åpner for å utlevere ettersøkte personer til Fastlands-Kina, har utviklet seg til en bredere demokratibevegelse og den største trusselen mot Kinas myndighet over Hongkong siden den tidligere britiske kronkolonien ble overlatt til Kina i 1997.

Politiet kan ta i bruk nytt utstyr

Ifølge talsmann Yang er grunnen til hongkongernes bekymring at mange innbyggere der ikke kjenner til rettssystemet i Kina.

Denne påstanden er ikke helt presis, mener Edwin A. Schmitt, postdoktor ved institutt for kulturstudier og orientalske språk ved UiO.

– Hongkongere vet godt hvordan rettssystemet på fastlandet fungerer, sier han.

Han poengterer at en del av talsmennenes jobb under pressekonferansen nettopp var å gi uttrykk for at det ikke er noe galt med fastlandets rettssystem. Ellers mener Schmitt mye av det som ble sagt under pressekonferansen var repetering av tidligere utsagn.

Ring Yu / AP / NTB scanpix

Under pressekonferansen kom representantene for kinesiske myndigheter med ros til politiet, som blant annet har brukt tåregass og gummikuler under opptøyene.

– Mest sannsynlig kan vi forvente at politiet vil ta i bruk nye taktikker. Det ser ut som de planlegger å begynne å bruke nytt utstyr, sier Kina-eksperten.

Dette kan inkludere spesialbiler med vannkanoner som nå testes ut, ifølge South China Morning Post.

Schmitt legger til at slutten av pressekonferansen var spesielt lite lovende.

– Slutten av pressekonferansen ble ganske kaotisk. Det er sannsynligvis ikke et godt tegn, avslutter han.

Again, the last seconds of the press con were the best bit. "Why not seek responsibility from police beating people?” h/t @krislc pic.twitter.com/TjS0PVAble — Tom Grundy (@tomgrundy) July 29, 2019

Tre bunnlinjer

Hongkong er en del av Kina, men byen har betydelig politisk selvstyre og et eget rettsvesen. Det styres under prinsippet «ett land, to systemer».

På spørsmål om hvordan Beijing vil forsikre at Hongkong fortsetter å styres etter dette prinsippet, svarte Yang Guang at det er tre bunnlinjer som gjelder.

– Ingen skal true den nasjonale sikkerheten, ingen skal utfordre sentralstyrets autoritet, og Hongkong skal ikke brukes til å undergrave Kina, sier han.

Yang sier situasjonen i Hongkong er svært alvorlig og at demonstrantene har utført «ondskapsfulle og kriminelle handlinger» skriver CNN.

Vincent Yu / AP / NTB scanpix

Åtte helger med demonstrasjoner

Helgen markerte den åttende helgen på rad med protester i Hongkong. Protestene har eskalert og blitt stadig mer voldelige.

Hongkongs leder Carrie Lam uttalte først sin støtte til det omstridte lovforslaget om utleveringsavtalen, men har senere sagt at forslaget forkastes. Demonstrantene vil likevel ikke gi seg før lovforslaget formelt trekkes tilbake.

Vincent Yu / AP / NTB scanpix

Dette er noen av de viktigste hendelsene så langt:

9. og 10. juni: Flere hundre tusen mennesker demonstrerte mot lovforslaget om utlevering av mistenkte kriminelle til fastlands-Kina

15. og 16. juni: Lovforslaget legges på is. Rundt to millioner mennesker demonstrerte. Lam ba om unnskyldning.

21. juni: Demonstrasjonene fortsetter. Demonstrantene krever at Lam går av.

1. juli: Demonstrantene stormer parlamentsbygningen i Hongkong.

7. juli: Demonstrasjoner ved jernbanestasjonen fører til nye konflikter mellom politiet og demonstrantene.

9. juli: Carrie Lam sier utleveringsloven er død, men demonstrantene er skeptiske siden forslaget ikke formelt er blitt trukket tilbake.

20. juli: Kina-vennlige tilhengere av Hongkongs myndigheter demonstrerer til støtte for politiet.

22. juli: 45 mennesker blir skadet etter et angrep på demonstranter ved en T-banestasjon. Demonstrantene var på vei hjem. Trolig var det medlemmer av den kinesiske mafiaen, kalt Triadene, som angrep med køller, stokker og metallrør.

26. juli: En stor gruppe demonstranter slår seg ned på Hongkongs flyplass.

27. juli: Politiet bruker tåregass og gummikuler mot demonstranter som slår med paraplyer og kaster stein mot dem.

29. juli: Det statlige kontoret for Hongkong og Macau holder pressekonferanse i Beijing. Kina fordømmer protestene.