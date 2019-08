Myndighetene i El Paso i Texas skal ha fått inn meldinger om skyting ved kjøpesenteret Cielo Vista lørdag.

Den lokale TV-kanalen KTSM 9 News melder at minst 18 skal være skadet. Olivia Zepeda, stabssjef for borgermesteren i El Paso, sier til CNN at flere personer er bekreftet omkommet.

Et sykehus i byen har mottatt «minst ti» alvorlig skadede, ifølge NTB.

På Twitter ber politiet og brannvesenet folk om å holde seg unna området.

Politiet sier det er en mulighet for at det er snakk om flere skyttere. Det ble iverksatt søk i et svært stort område for å få oversikt over situasjonen. Tre mistenkte er pågrepet, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Active Shooting Stay away from Cielo Vista Mall Area. Scene is Still Active. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

Det er ikke kommet noen offisielle tall over antall skadede eller drepte.

Oppdateres.