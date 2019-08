Minst 15 drept i skyteepisode ved kjøpesenter i Texas

Flere personer skal ha blitt drept og skadet i en skyteepisode i El Paso i Texas lørdag.

– Vi fikk meldinger om skytingen klokken 10 lørdag morgen, sier talsmann for politiet i El Paso, Robert Gomez.

Gomez bekrefter at det er to åsteder, en Walmart-butikk og kjøpesenteret Ciela Vista. Han sier de nå er i gang med en drapsetterforskning.

– Vi har en person i varetekt, sier Gomez.

Gomez sier at det fortsatt er mulig at det er flere gjerningspersoner på frifot, og at noen rapporter indikerte at det var flere personer som deltok i angrepet. Han sier også at vitner har sagt at gjerningsmannen brukte en rifle.

– På dette tidspunkt tror vi ikke det er flere gjerningsmenn, men det kan endre seg, sier Gomez.

Jorge Salgado / Reuters

Mange drept

Minst 15 personer er drept og at 40 personer er skadet. – Skytingen resulterte imellom 15 og 20 drepte, bekrefter riksadvokaten i Texas, Ken Paxton til CBS News.

Antall drepte er fortsatt uklart, og det er motstridende rapporter i amerikanske medier. NBC News siterer en anonym politikilde som sier at dødstallet er 19, og at 40 personer er skadet.

NBC melder at minst 18 er drept, men tallet er foreløpig ikke bekreftet. Olivia Zepeda, stabssjef for borgermesteren i El Paso, sier til CNN at flere personer er bekreftet omkommet.

En 21 år gammel mann fra Dallas-området er pågrepet og mistenkt for å stå bak skytingen. En annen mann skal også være pågrepet, men hans rolle er foreløpig ukjent, ifølge NBC News kilder.

På Twitter ber politiet og brannvesenet folk om å holde seg unna området.

Politiet sier det er en mulighet for at det er snakk om flere skyttere. Det ble iverksatt søk i et svært stort område for å få oversikt over situasjonen.

Active Shooting Stay away from Cielo Vista Mall Area. Scene is Still Active. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

Rudy Gutierrez / AP / NTB scanpix

8666 drept i 2019

Så langt i år har det vært 249 masseskytinger i USA, ifølge Gun Violence Archive. De definerer en masseskyting som en hendelse der fire eller flere personer blir skadet eller drept, eksklusiv gjerningsmannen. 8666 personer er drept.

Episoden i El Paso er bare én av flere masseskytinger siste uken.

Jorge Salgado / Reuters

Forrige helg åpnet en 19-åring ild under en hvitløksfestival i Gilroy, California. Tre personer ble drept, to av dem var barn. Seksten ble skadet. Gjerningsmannen skjøt seg selv. Samme dag ble en drept og fem skadet da personer i en bil åpnet ild mot en filminnspilling i Philadelphia.

Og i Wisconsin ble fem personer drept i to boliger – en av de drepte var trolig gjerningsmannen.

Tirsdag ble to personer drept og to skadet da en tidligere ansatt kom inn i en Walmart-butikk og åpnet ild i Mississippi.

Rudy Gutierrez / AP

Fakta: Skjer nesten daglig * 14.728 mennesker ble drept med skytevåpen i USA i 2018, viser en oversikt fra Gun Violence Archive. * 5811 mennesker er drept med skytevåpen i USA i år, mens drøyt 11.000 er såret. *Drapsraten med skytevåpen er seks til ni ganger høyere i USA enn i andre industriland. * På toppen av de mange drapene kommer rundt 22.000 årlige selvmord begått med skytevåpen i USA. * 2462 skolebarn i alderen 5 til 18 år ble drept med skytevåpen i 2017. * I fjor var det 340 masseskytinger med mer enn fire drepte i USA, hittil i år er det registrert 150. * USA er det landet i verden med flest skytevåpen i privat eie, nærmere bestemt 113 skytevåpen per 100 innbyggere. * I Norge er det til sammenligning i underkant av 32 skytevåpen per 100 innbyggere, noe som plasserer oss på tiendeplass i verden. * Drøyt 4,3 prosent av verdens befolkning lever i USA, men over 40 prosent av alle våpen i privat eie er å finne i amerikanske hjem. (Kilde: Gun Violence Archive, The American Journal of Medicine, Centers for Disease Control and Prevention, Educational Fund to Stop Gun Violence, Vox.com, NTB)

I 1999 ble verden sjokkert av Columbine-massakren. Nå er den ikke lenger blant de ti dødeligste skyteepisodene i USA.

Jorge Salgado / Reuters

Grenseby

Presidentkandidat Beto O’Rourke er fra El Paso og har representert byen i Kongressen. Han sa lørdag at han ville avbryte valgkampen midlertidig og vende hjem.

El Paso er en grenseby med 700 000 innbyggere. En stor andel av befolkningen er spansktalende.

Grensepolitiet og militærpoliti deltok i sikringen av kjøpesenteret sammen med lokale politistyrker. El Paso har også en stor militærbase, Fort Bliss.

Oppdateres.