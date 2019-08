Menn går litt hardere ut enn kvinner. Tyskere lyver mest og grekere er mest ærlige når de oppgir faktisk inntekt under et jobbintervju.

60.000 personer fra 28 land i Europa er med i undersøkelsen som det hollandske firmaet Intelligens Group, IG, har gjennomført det siste året.

Undersøkelsen viser at hver fjerde europeer oppgir at de tjener mer enn det de faktisk gjør. Det skriver CNBC.

Shutterstock, NTB scanpix

Legger på inntil 25 prosent

De som velger å overdrive lønnen sin gjør det grundig.

40 prosent av dem som oppgir å drøye lønnen litt legger på mellom 15–25 prosent sammenlignet med hva de faktisk tjener.

20 prosent av dem som oppgir at de tjente mer enn det de faktisk gjør, legger på 10 prosent eller mer.

Og av dem som innrømmer å være litt rund med sifrene, er menn er litt raskere til å legge på lønnen enn det kvinner er: 28 prosent av dem som innrømmer at de legger på lønnen er menn mot 24 prosent av kvinnene.

Undersøkelsen viser også at menn er ivrigere til å forhandle seg til en høyere lønn under et jobbintervju enn det kvinner er.

Et overraskende funn er at under halvparten av jobbsøkerne sa at de ville forsøke å høyne lønnen under et jobbintervju.

Nasjonale forskjeller

Det er flest fra Tyskland som innrømmer at de gjerne overdriver lønnen i et jobbintervju.

Grekerne er de som helst ikke overdriver lønnen, mens briter til og med kan oppgi en lavere lønn enn det de faktisk har. Britene vil heller ikke diskutere lønn under et jobbintervju, og er de som raskest takker ja til et tilbud uten videre forhandlinger.

Søkere fra Bulgaria, Slovakia og Romania var de som overdrev mest når det gjaldt sin forrige lønn. Halvparten av de spurte innrømmer at de har overdrevet.