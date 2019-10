EUs president: – Brexit kan være avklart om syv-åtte timer

Tusks oppdatering ble gitt til polske journalister i Brussel onsdag ettermiddag.

– I teorien bør alt være klart om syv-åtte timer, sa Tusk til den polske nyhetskanalen TVN24.

Hvis ingen utmeldingsavtale er godkjent av Parlamentet i London innen lørdag, vil statsministeren skrive et brev til EU der han ber om en ny forlengelse av forhandlingsperioden, melder Sky News.

Bekreftelsen kom fra brexitminister Stephen Barclay under et komitémøte i Parlamentet onsdag. Parlamentet har vedtatt en lov kalt «Benn Act» som fastslår at regjeringen må be EU om en ny utsettelse.

Barclay ville ikke si rett ut at statsministeren kommer til å skrive brevet til EU som Parlamentet har etterlyst. Men regjeringen vil rette seg etter det Parlamentet og domstolene har bestemt, forsikret han.

– Jeg kan bekrefte at regjeringen vil overholde loven, sa Barclay.

Storbritannia skal i utgangspunktet forlate EU 31. oktober. Datoen er allerede blitt utsatt to ganger og var opprinnelig satt til 29. mars.

Matt Dunham / AP / NTB scanpix

Fakta: Fakta om brexit * Storbritannia skal etter planen forlate EU torsdag 31. oktober 2019. * Datoen er allerede blitt forskjøvet to ganger og var opprinnelig satt til 29. mars 2019. * Parlamentet i Storbritannia vedtok i september en lov som beordrer regjeringen til å be EU om en ny utsettelse dersom ingen utmeldingsavtale er på plass innen 19. oktober. Parlamentet har foreslått 31. januar 2020 som ny dato for britenes uttreden hvis dette skjer. * En ny utsettelse av brexit er kun mulig hvis Storbritannia og EUs øvrige 27 medlemsland enstemmig går inn for det.

Brexitforhandlingene fortsetter på overtid foran et planlagt toppmøte i Brussel torsdag og fredag. Et antall spørsmål må fortsatt løses, ifølge EU.

De intense forhandlingene gikk inn i de små timer tirsdag kveld og ble gjenopptatt morgenen etter, opplyste EU-kommissær Dimitris Avramopoulos da han møtte pressen etter EU-kommisjonens ukentlige møte onsdag formiddag.

På møtet fikk kommissærene en statusoppdatering fra EUs sjefforhandler Michel Barnier.

– Samtalene har vært konstruktive, men det gjenstår et antall betydelige spørsmål som må løses, sa Avramopoulos.

Ifølge ham vil samtalene nå fortsette utover dagen. Barnier skal etter planen briefe medlemslandene og EU-parlamentet om situasjonen senere onsdag.