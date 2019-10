SISTE: Tyrkiske bakkestyrker har entret Syria, ifølge det tyrkiske forsvarsdepartementet.

Syrian Observatory for Human Rights melder ved 20.40-tiden norsk tid onsdag at 15 mennesker er drept av tyrkisk bombing, åtte av dem skal være sivile.

Lyden av eksplosjoner gjallet onsdag ettermiddag gjennom den syriske grensebyen Tell Abyad, og røyk kunne ses tett ved grensen. Hele byens befolkning rømmer, opplyste et øyenvitne til Reuters.

Samtidig ble det meldt at tyrkiske F16 jagerfly også hadde bombet mål i Ras al-Ayn, en grenseby som ligger 100 kilometer lenger øst.

Den syriske opprørsalliansen SDF, som i hovedsak består av kurdiske grupper, sier onsdag kveld at to sivile er blitt drept og at flere er skadet, fordelt på en rekke angrepsområder.

Det sivile og militære koordineringssenteret til SDF sier at 25 tyrkiske kampfly inngikk i den første fasen av offensiven mot i alt 16 mål i det utstrakte grenseområdet.

Angrepet kom etter at Tyrkia natt til onsdag meldte at de gjorde seg klare til en offensiv mot det de anser som terrorister.

Fakta: Krig, væpnet konflikt og folkeretten Det finnes flere ulike måter å definere væpnede konflikter på. En væpnet konflikt eller begrenset krig defineres av både PRIO og UCDP (Uppsala Conflict Data Program) med at en væpnet konflikt har mellom 25–1000 drepte i året som en direkte følge av krigshandlingene.

Er det mer enn 1000 drepte i løpet av et år, defineres konflikten som en krig.

Ifølge NUPI må samtidig minst én statspart være involvert i det som regnes som en av de to hovedformene for krig: Mellomstatlig krig og borgerkrig.

Førstnevnte er en krig mellom to eller flere stater. Sistnevnte betegner krig innenfor et land, mellom et lands regjeringsstyrker og opprørsstyrker.

Tidligere ble en konflikt definert som krig om en stat kom med en formell krigserklæring. I forbindelse med fremforhandlingene av Genèvekonvensjonene av 1949 ble dette endret.

Nå er bruken av begrepet krig knyttet til den faktiske situasjonen. Vilkåret er at det faktisk foreligger en situasjon av «væpnet konflikt» mellom to eller flere stater, eventuelt at det foreligger en ikke-internasjonal væpnet konflikt, som en borgerkrig.

Reglene for krigføring er blant de viktigste temaene innen folkeretten. Målet er å lage regler for å hindre at krigen fører til unødvendige lidelser. Denne delen av folkeretten kalles «humanitærrett».

Reglene for krigføring er i hovedsak delt inn i to grupper: Haag-konvensjonene lager regler for de stridende. Disse reglene er først og fremst militære. Genève-konvensjonene lager regler for å beskytte ofrene for krigen. Disse reglene er først og fremst humanitære.

Ved 15.00-tiden norsk tid bekreftet Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan på Twitter at den militære operasjonen mot de kurdiske områdene er i gang.

Litt senere svarte kurdiske styrker med å sende bombekastergranater inn over den tyrkiske grensebyen Ceylanpinar. Det ble ikke meldt om at noen ble skadet, ifølge TV-stasjonen NTV.

Deretter ble det meldt at tyrkisk artilleri skjøt mot mål inne i Syria.

Trump åpnet døren for Erdogan

Den tyrkiske offensiven kommer bare dager etter at Donald Trump i en telefonsamtale med Erdogan trakk amerikanske soldater bort fra grenseområdet.

Trump har fått flengende kritikk for å ha latt kurderne, deres viktigste allierte i krigen mot Den islamske staten (IS) i Syria, i stikken. Hans republikanske partifeller har karakterisert avgjørelsen som en katastrofe. De har også truet Tyrkia med sanksjoner dersom de angriper kurderne i Syria.

Trump har forsvart sin avgjørelse med at USA «aldri burde vært i Midtøsten» og at det er på tide å få amerikanske soldater hjem fra «tåpelige endeløse kriger». Trump har likevel hevdet at han ikke har sviktet kurderne, at han bare har flyttet på 50 soldater og at det fremdeles er 1000 amerikanske soldater i Syria.

NTB scanpix

Tyrkerne kaller invasjonen for en fredsoperasjon

President Erdogan skriver på Twitter at tyrkernes mål er å fjerne det han omtaler som en «terrorkorridor» langs den sørlige tyrkiske grensen. Offensiven har fått navnet «Operasjon fredsvår».

Den tyrkiske presidenten sier de skal «fjerne trusselen fra den kurdiske YPG-militsen og IS», og sørge for at syriske flyktninger kan vende tilbake til en «sikker sone» i områder. Tyrkia sier de vil opprette en sone som skal strekke seg 30 kilometer inn i Syria langs hele den 480 kilometer lange grensen øst for elven Eufrat.

Reuters/NTB scanpix

Det er ventet at Tyrkia nok en gang vil overlate noe av bakkekrigen til allierte syriske militser. Busslaster med soldater fra den Tyrkia-støttede militsen som kaller seg FSA, er blitt avbildet i det de kjører inn i grensebyen Akcakale på tyrkisk side.

Tyrkia mener YPG-militsen er en gren av kurdiske PKK, en organisasjon tyrkerne anser for å være en terrororganisasjon og som de har vært i krig med i fire tiår. Tyrkerne planlegger å flytte opptil to millioner av de 3,6 millioner syriske flyktningene som er i Tyrkia til den «sikre sonen».

En anonym amerikansk tjenestemann sa tirsdag til Reuters at «det var den sprøeste planen han hadde hørt om».

Maya Alleruzzo, AP/NTB scanpix

Erdogan vil løse to problemer på en gang

Paul Levin, som er forstander ved Stockholm Universitets institutt for Tyrkia-studier, forklarer til Aftenposten at president Erdogan vil slå to fluer i ett smekk.

– Man ser den kurdiske militsen i det nordlige Syria, SDF eller YPG, som en gren av PKK og derved som en terroristorganisasjon og en trussel. Dessuten har Erdogan et alvorlig innenrikspolitisk problem med en voksende misnøye med nærværet av syriske flyktninger i Tyrkia, sier Levin.

Flybombing en typisk start på en krig

Orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets høgskole, som studerer militærstrategier og militær doktrine, sa onsdag formiddag at rapportene om bombing av enkelte mål var typisk i en tidlig fase av en krig, for å hindre at motstanderen får forflyttet seg for å gjøre effektiv motstand.

– Det er et klart tegn. Og så er det vanlig at det blir et kraftig bombardement av de områdene man vil slå inn i, for å ødelegge forsvarsposisjoner, sier han.

Ifølge en tyrkisk sikkerhetskilde som Reuters snakket med, vil angrepet starte med flyangrep og deretter artilleri.

AP/NTB scanpix

–Assad kan vinne på konflikten

Slensvik sier Tyrkia er en mye kraftigere militærmakt enn den kurdiske YPG-militsen.

– I en åpen kamp vil YPG tape. Men det er flere faktorer her. Områdene Tyrkia er interessert i, er kjerneområdene for kurderne. De slåss for hjemmene sine, mens Tyrkia slåss med militser og soldater som kanskje ikke vil være der. Det kan også spille inn, sier Thomas Slensvik.

Espedal, Jan Tomas

Han sier at Syrias president Bashar al-Assad kan komme styrket ut av det som er i vente, selv om han motsetter seg enhver innblanding i syriske forhold. Det skyldes at kurderne, i møte med trusselen fra Tyrkia, kan være interessert i å forhandle frem en avtale med Assad mot å få noe indre selvstyre.

– Slik kan Assad bli en vinner i konflikten, Slensvik.

Han sier at det som skjer er del av et stort spill med både lokale, regionale og globale aktører, og sier at flere trår varsomt.

– En grunn til det er at Tyrkia ligger mer og mer på vippen mellom øst og vest, og hverken øst eller vest vil fordømme dem for hardt.

Carolyn Kaster, AP/NTB scanpix

Tyrkia forklarer seg i USA

I USA fortsetter den intense debatten om Trumps beslutning. En talsmann for den tyrkiske stat, Fahrettin Altun, har onsdag et større innlegg i The Washington Post. Argumentene er omtrent slik:

Tyrkia og USA er blitt enige om at Tyrkia overtar ansvaret for å forhindre en ny IS-oppstand.

USAs allianse med kurderne skulle være taktisk og kortvarig.

Tyrkia har ingen ambisjoner nord i Syria annet enn å beskytte tyrkere mot terrorisme og lokalbefolkningen mot åket av et bøllestyre.

Andrew Harnik, AP/NTB scanpix

USA-general: Verste tidspunkt

Alle er ikke overbevist. Generalen som ledet krigen mot IS, refser i et innlegg hos Defense One beslutningen om å trekke USA ut av grenseområdet.

– Den plutselige beslutningen om tilsynelatende å forlate våre kurdiske partnere kunne ikke kommet på et verre tidspunkt, mener pensjonert general Joseph Votel, som var sjef for USAs styrker i Midtøsten i tre år frem til mars i år.

Han mener avgjørelsen svekker USA mulighet til å danne nye partnerskap nettopp når landet trenger det mest–med en krigstrett befolkning og stadig mer sofistikerte fiender.

Votel roser de kurdiske styrkene og den uvurderlige innsatsen de gjorde i krigen mot IS. Han sier USA deltok i endeløse samtaler og iverksatte tiltak for at Tyrkia skulle akseptere partnerskapet med kurderne, men de tyrkerne ble ifølge Votel aldri fornøyd.