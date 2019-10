USAs tidligere Ukraina-ambassadør Bill Taylor holdt tirsdag et detaljert åpningsinnlegg for Trump-granskerne.

Der gikk han gjennom hvordan han mener USAs president Donald Trump holdt igjen penger for å presse Ukraina til å granske Trumps rival Joe Biden, Bidens sønn Hunter og en konspirasjonsteori om innblandingen i 2016-valget.

Offentlig uttalelse

Taylor fortalte granskerne at han ble informert om at Trump ville ha en offentlig uttalelse fra Ukraina om at de ville granske Burisma, selskapet der Hunter Biden hadde et styreverv.

Taylor, en karrierediplomat som siden 1985 har jobbet for republikanske og demokratiske administrasjoner, sa at han i august og september «ble stadig mer urolig for at vårt forhold til Ukraina ble undergravet på en grunnleggende måte via en uformell og uvanlig kanal».

Taylor fortalte hvordan utenriksminister Mike Pompeo 28. mai ba ham reise til Kiev, der han hadde vært ambassadør før.

Taylor likte opplegget dårlig fordi hans ambassadørkollega var blitt hentet hjem før tiden, men lot seg overbevise av en republikansk venn om at han burde stille opp for landet sitt hvis han hadde noe å tilføre.

17. juni kom han til Kiev.

– Straks jeg kom dit, oppdaget jeg en merkelig kombinasjon av oppløftende, merkelige og til slutt urovekkende forhold, sa han.

Det oppløftende var innstillingen hos landets nyvalgte president Volodmyr Zelenskyj. Det merkelige og urovekkende besto, ifølge Taylor, at han hadde fire konkurrerende diplomater: Ukraina-utsending Kurt Volker, EU-ambassadør Gordon Sondland, energiminister Rick Perry og Trump-advokat Rudy Giuliani.

I løpet av juli forsto Taylor at målene til den normale diplomatiske kanalen og de andre irregulære hadde «skilt lag». Midt i juli skjønte Taylor at «møtet president Zelenskyj ønsket seg, forutsatte etterforskning av Burisma og ukrainsk innblanding i USAs valg i 2016.»