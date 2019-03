Det blir vanskeligere og vanskeligere for Algeries president gjennom 20 år å fortsette. Det algeriske folket har gjennom massive demonstrasjoner gjort det klart at de vil ha Abdelaziz Bouteflika fjernet umiddelbart.

Nå har demonstrantene fått støtte fra både forsvarssjefen og lederen for et parti som sitter i regjeringen.

– Den beste løsningen er dersom presidenten fjernes på grunn av dårlig helse, sa generalløytnant Ahmed Gaed Salah i en TV-sendt tale til en gruppe offiserer ifølge Reuters.

Det vil i så fall innebære at grunnlovsrådet går inn for at presidenten må avsettes. Nasjonalforsamlingens overhus og underhus må dessuten godkjenne vedtaket med to tredjedels flertall.

Anis Belghoul, AP/NTB scanpix

Fakta: Uroen i Algerie Algeries president Abdelaziz Bouteflika (82) har bakgrunn fra bevegelsen som gjorde opprør mot det franske kolonistyret fra 1954 til 1962. Han ble utenriksminister i 1963, som 26-åring, og satt i posisjonen til 1979. Han ble i 1999 Algeries femte president og har fått en del av æren for å ha avsluttet landets blodige borgerkrig, som varte fra 1991 til 2002. Han ble i 2014 gjenvalgt som president for fjerde gang til tross for at han året før fikk et slag. Han har knapt vist seg eller sagt noe offentlig siden slaget. I Algerie snakker man om at en klikk med bakgrunn i frigjøringskrigen, partiet FLN og hæren har makten.

Rafael Yaghobzadeh, AP/NTB scanpix

Dårlig helse siden slag i 2013

President Bouteflikas helse har vært dårlig siden han fikk et slag i 2013. Han har knapt vist seg offentlig siden da. Bouteflika og maktmenneskene som står bak ham, i Algerie kalt «le pouvoir», ville egentlig at Bouteflika skulle satse på å bli gjenvalgt som president i Algerie i april i år.

Enorme demonstrasjonene har presset Bouteflika fra skanse til skanse. Først lovet han å gå av etter å ha blitt valgt. Deretter trakk han kandidaturet sitt, men utsatte samtidig valget og valgte å bli sittende på ubestemt tid. Det førte bare til enda større frustrasjon og sinne hos algerierne.

ZOHRA BENSEMRA/Reuters/NTB scanpix

Opposisjonsleder er ikke fornøyd

En av de fremste lederne for opposisjonen har vendt tommelen ned for forslaget fra forsvarssjefen.

– Folket ønsker en samlingsregjering, sier advokat og protestleder Mustapha Bouchachi ifølge Huffpost Maghreb. – Det algeriske folket aksepterer ikke at myndighetene, eller et symbol på systemets makt, håndterer overgangsperioden.

Støtteparti ber presidenten gå av

Onsdag gikk lederen for partiet RDN, som sitter i koalisjonsregjeringen, inn for at Bouteflika måtte danne en ny regjering og så gå av.

– Vi anbefaler at president Abdelaziz Bouteflika går av i henhold til fjerde paragraf i artikkel 102 i konstitusjonen, heter det i en uttalelse fra partilederen Ahmed Ouyahia.