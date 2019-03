En av verdens mest etterlyste drapsmistenkte tatt i Romania

O'Brien har stått på lista over verdens mest ettersøkte personer siden 21-åringen Josh Hanson ble stukket ned med kniv og drept på en bar i Hillingdon i London i 2015, skriver Sky News.

O'Brien stakk av etter drapet og havnet på Interpols etterlysningsliste, med dusør på 50.000 pund, eller over 560.000 kroner i dagens valutakurs, for tips som ledet til at han ble pågrepet.

Ifølge Metropolitan Police ble han pågrepet i Romania lørdag etter at det ble utstedt en europeisk arrestordre, og han vil nå bli utlevert til Storbritannia for avhør.

The Josh Hanson Trust, et fond opprettet etter drapet på Hanson, har lørdag tvitret flere takknemlige meldinger til etterforsker Noel McHugh.

O'Brien skal ha stukket av fra Storbritannia i et privat jetfly fra Biggin Hill lufthavn i Sørøst-London kort tid etter drapet. Etter landing i Tyskland skal han ha oppholdt seg i Nederland en periode, før han var i Dubai og Praha. Han skal ha blitt observert i bokseklubber, treningsstudioer og nattklubber

Politiet har spredt fotografier som viser hvordan O'Brien har endret utseendet og latt hår og skjegg gro, samt tatoveringer han har.