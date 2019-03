Orbán ut mot EU etter utestengelse

– Politikerne i Brussel lever i en boble. De bygger en byråkratisk Brussel-elite som har mistet kontakt med virkeligheten, sa Orban i et intervju med en statsstøttet radiostasjon i Ungarn i søndag.

Statsministeren ba lytterne stemme for Fidesz i EU-valget i mai, «for å vise folkene i Brussel at det som skjer i Ungarn, er det ungarske folkets vilje». Han la til at EU-politikken i Brussel ikke bør bli diktert av «partier som er på vei til venstre».

«Illiberal politikk»

Den konservative partifamilien EPP gikk onsdag inn for å suspendere Orbans parti for det alliansen omtaler som «illiberal politikk». Vedtaket ble fattet med 190 mot 3 stemmer. En komité skal holde med øye med Fidesz og se om partiet tar grep som gjør at det kan komme tilbake i folden.

Spenningen har vært ekstra høy de siste ukene, etter at Ungarn satte i gang en plakatkampanje mot presidenten i EU-kommisjonen, jean Claude Juncker – som selv tilhører EPP – og den ungarskfødte amerikanske mangemilliardæren George Soros. Begge ble fremstilt som tilhengere av ulovlig innvandring, og kampanjen gjentok påstander fra ytre høyre om at Soros trekker i trådene i politikkens maktsirkler.