Frankrikes tidligere president Jacques Chirac er død

– President Jacques Chirac sovnet stille inn i dag morges, omgitt av sin familie, sier hans svigersønn Frederic Salat-Baroux.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker er blant dem som sørger.

– Europa har ikke bare mistet en stor statsmann, men presidenten har også mistet en stor venn, sier Junckers talskvinne Mina Andreeva.

– Juncker ønsker å vise sin respekt og ære Chiracs omfattende livslange arbeid, og hans arv til Frankrike og EU vil være med oss for alltid, legger hun til.

– Selv om man kunne ha forberedt seg på et så tragisk øyeblikk, har ikke presidenten ord for å gi uttrykk for sin sorg, og han vil snart publisere en lengre uttalelse, sier hun.

Frankrikes president Emmanuel Macron varsler en uttalelse klokken 20 torsdag.

Sarkozy og Maas i sorg

Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy hyller sin forgjenger som en mentor som «ikke ga etter en eneste centimeter på vår uavhengighet, og heller ikke på sin dype forpliktelse overfor Europa».

– En del av livet mitt forsvant i dag, sier Sarkozy, og legger til at Chirac var legemliggjøringen av «et Frankrike trofast overfor sine universelle verdier».

Tysklands statsminister Heiko Maas hyller Chirac som «en stor statsmann og europeer».

– Vi sørger sammen med våre franske venner over Jacques Chirac, tvitrer Maas.

– Hans «nei» til Irak-krigen og hans besluttsomhet i oppgjøret med nazistenes kriminelle handlinger, også handlinger begått av franske kollaboratører og Vichy-regjeringen, ærer hans minne, skriver Maas.

Lang karriere

Chirac var aktiv politiker på høyresiden i over 40 år. Han hadde flere statsrådsposter, var statsminister i to perioder og også borgermester i Paris. Fra 1995 til 2007 var han president.

Etter at han gikk av som president ble han, som den første tidligere franske statslederen, dømt til to års betinget fengsel for korrupsjon og misbruk av makt. Saken gikk tilbake til perioden tidlig på 1990-tallet da han var ordfører i hovedstaden.

Jacques Chirac hadde dårlig helse i flere år. Han ble rammet av slag i 2005, og led ifølge sine leger av alvorlige og irreversible nevrologiske problemer.

Chirac fikk tildelt mange ordener og æresbevisninger, også fra Norge, med storkors av St. Olavs Orden og Den Kongelige Norske Fortjenstorden.