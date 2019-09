– Vi kom lørdag og skal være her en uke. Nå vet vi ikke om flyet lørdag går eller ikke, forklarer Wenche Ødegård (49). Sammen med datteren Kine Marie Ødegård (31) og hennes barn Vilde Emilie Ødegård-Aasen (11) og Mie Marie Svenmoen (9), alle fra Brumunddal, er de på ferie på Green Garden hotell i byen Alanya.

– Vi har ikke har hørt noen ting fra Ving. Ikke én melding! Ingen verdens ting, forklarer bestemoren.

Familien fløy ned med et Thomas Cook-fly. De fikk med seg at det var noe galt, da de så på nyhetene på nettet. De har vært på hjemmesiden til Ving som har informert om at de som skal hjem først blir prioritert.

– Det viktige for oss nå, er å få vite om vi kan komme hjem når vi skal. Voksne skal på jobb og barna på skole, sier Kine Marie Ødegård litt oppgitt.

De valgte å reise utenom ferien, fordi det er billigere. Nå kan det vise seg å bli dyrt.

Hva med hotellet?

De har bestilt full pakke via Ving, og hotelloppholdet har de betalt for. Men de vet ikke om det blir noen problemer i forhold til det.

– Ingen på hotellet har så langt sagt noe, forteller de.

Det skal være en representant fra Ving på hotellet halvannen time hver dag. I morgen tirsdag vil de sjekke om vedkommende kommer til kontoret. Dersom det ikke kommer noen, vil de forsøke å ringe Ving i Norge. Men det har vært nytteløst å ringe i dag.

Kine Marie Ødegård sier de gjerne ville reise til Tyrkia, fordi de synes det er fint her. De har reist med Ving før og blitt bra behandlet.

– Vi bestemte oss for at vi ikke ville reise med Tui, fordi da vi gjorde det sist ble vi sittende på Gardermoen i ett døgn. Det skjer alltid noe når vi skal på tur, forteller Kine Marie.

De vet ikke om reiseforsikringen eller Reisegarantifondet dekker de ekstra utgiftene de eventuelt pådrar seg.

Tor Arne Andreassen

Fakta: Dette har de reisende rett på Turister som er strandet som følge av konkursen, og som reiser med Ving, har krav på mat og nødvendig overnatting. * Man har rett til å få penger tilbake for planlagte reiser dersom turen blir innstilt. * Alle som er på chartertur eller en sammensatt reise med Ving, er sikret av Reisegarantifondet dersom også Ving Norge går over ende. Dette gjelder imidlertid ikke om man bare har bestilt flyreise gjennom Ving eller Thomas Cook. * Reisende som kun har bestilt flybillett direkte gjennom Thomas Cook, må selv ordne hjemreise. Om betaling av turen er gjort med kredittkort, har man rett til å få billetten refundert fra kredittkortselskapet. Om det er brukt betalingskort som VISA eller MasterCard, må man kontakte banken. * Ving har ikke ansvar for forhold som er utenfor selskapets kontroll. Trolig har man derfor ikke rett på erstatning ut over pengene for reisen. (Kilde: Forbrukerrådet, Reisegarantifondet)

Vet ikke hvor mange nordmenn som er i Tyrkia

Nær 9000 nordmenn og 34.460 personer fra hele Norden deler skjebne med familien fra Brumunddal. De er for tiden på reise med selskaper som er eid av Thomas Cook.

Ving Norge som er eid av det konkursrammede selskapet kan mandag ikke oppgi hvor mange nordmenn som befinner seg på deres forskjellige reisemål.

– Vi har ikke hatt kapasitet til å hente inn tall på hvor mange nordmenn som befinner seg i de enkelte landene, sier informasjonssjef i Ving Norge, Siri Røhr-Staff.

Ifølge nyhetsbyrået AP befinner det seg for øyeblikket 21.000 mennesker i Tyrkia som har reist med Thomas Cook. Ving har i alt 44 hoteller i Alanya-området, som også er det eneste stedet i Tyrkia de har reiser til.

Staff opplyser at deres fokus på mandag var å prøve og finne løsninger for de reisende som var ment å reise hjem på mandag eller de kommende dagene.

Neste fly fra Antalya med Thomas Cook var satt opp med avgang natt til 25. september klokken 00.20. Det er fortsatt uklart hvorvidt det flyet vil gå.

– Det vet jeg ikke per nå, sier Røhr-Staff.

Fakta: Thomas Cook Grunnlagt i 1841. Var inntil konkursen verdens eldste reiseselskap. Begynte som et reisebyrå som arrangerte togutflukter for medlemmer av den britiske avholdsbevegelsen. Selskapet ble nasjonalisert i 1948 for å unngå konkurs, og forble statseid inntil 1972. Har 21.000 ansatte i 16 land, og betjener rundt 19 millioner kunder i året. I 2018 omsatte selskapet for rundt 108 milliarder norske kroner. Selskapet har rundt 19 milliarder norske kroner i gjeld. For øyeblikket har selskapet 600.000 reisende i utlandet. Av dem er 150.000 britiske statsborgere. Kilder: BBC, Reuters

Kan bli kjøpt opp

Ving Norge har gått med solide overskudd. De tre siste årene har selskapet betalt over 100 millioner kroner i overskudd til Thomas Cook.

Før sommeren ville det svenske investeringsselskapet Triton Partners kjøpe opp Ving.

– Så vidt jeg har forstått det så var det svenske investeringsselskapet interessert i å kjøpe deler eller alle av de nordiske selskapene til Thomas Cook, forteller flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til Aftenposten.

Ving Norden består av Ving Norge, Ving Sverige, Spies (Danmark) og Tjäreborg (Finland). Thomas Cook sa nei til tilbudet som kom før sommeren.

Nå tror Elnæs Triton kan komme med et nytt tilbud.

– Jeg anser det som ikke usannsynlig at de kan komme på banen for å overta Ving, sier han til NTB, og understreker at han ikke har konkret informasjon om dette.

Informasjonssjef i Ving Norge, Siri Røhr-Staff, beskriver det som en tøff dag på jobb, men sier at de ansatte i Ving ikke forventer å miste jobbene sine.

– Vi er jo ikke konkurs, nå bretter vi opp ermene og forsøker å finne en løsning for våre reisende slik at de kommer seg hjem, sier Røhr-Staff til Aftenposten.

Vings fagforening i Norge, Parat, kan mandag ettermiddag ikke si noe mer om situasjonen for de ansatte.

– Vi venter på mer informasjon om hva som kommer til å skje med Vings datterselskaper i Norge, skriver Turid Svendsen i Parat i en SMS til Aftenposten.

Reiseforsikringen gjelder ikke

Når et selskap går konkurs gjelder ikke reiseforsikringen. Tryg forsikring sendte mandag morgen ut en pressemelding der det går frem at reiseforsikringen har tydelige unntak ved konkurs.

– Du vil altså ikke få dekket innkjøp av nye flybilletter over reiseforsikringen dersom reisen din er avlyst på grunn av konkursen i Thomas Cook, skriver kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring, i pressemeldingen.

Han viser til Reisegarantifondet for refusjon. Disse reglene gjelder: