Sjamanen ville gå i to år for å «fordrive» Putin. Nå er han pågrepet.

Gud sa han er en demon, sa Gabysjev til TV-kanalen Rain i juli.

– Når han bli borte, vil vi få tusen år med ro og velstand, fortsatte han, ikledd Che Guevara t-skjorte og omgitt av folk på en samling i Tsjita i Russland.

Nå er 51 år gamle Aleksander Gabysjev pågrepet. Torsdag ble han arrestert av russisk politi på en motorvei nær Baikalsjøen i det sørlige Sibir torsdag, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Den selvutnevnte sjamanen skal etter planen bli sendt tilbake til hjembyen Jakutsk øst i Russland med fly, hvor han er «etterlyst for å begå en forbrytelse».

Gabysjev eksentriske bud er å gå fra hjembyen til Moskva, en distanse på 8.000 kilometer. På veien har han fått med seg en gruppe personer som går sammen med ham.

Målet med turen var å «fordrive demonen president Vladimir Putin ut av Kreml», skriver The Guardian.

Foto: AP / NTB scanpix

– En demon

Hans uttalelser om Putin har fått mye oppmerksomhet i Russland, noe som har ført til protester, så vel som skarp respons fra myndighetene og Putin-vennlige TV-kanaler.

Sjamanens tilhengere uttalte i videoer på sosiale medier torsdag at 51-åringen ble hentet av maskerte sikkerhetsoffiserer i løpet av natten uten noen forklaring. De kritiserte myndighetene for å pågripe Gabysjev, måneder etter at han ga åpne intervjuer til pressen. Intervjuene ga han til TV-kanaler i sommer.

MAXIM SHEMETOV / Reuters

Oppfordrer til løslatelse

Kritikk har myndighetene også fått av opposisjonsleder Aleksej Navalnyj, som mener Kreml er paranoide rundt ethvert tegn til motstand.

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International har oppfordret russiske myndigheter til å løslate Gabysjev.

– Sjamanens handlinger kan være eksentriske, men russiske myndigheters svar er grotesk. Er de virkelig redd for hans magiske krefter? spør organisasjonens Russland-direktør Natalia Zviagina.

Talsperson for Kreml, Dmitrij Peskov, svarer at de «ikke kjenner til straffeforfølgelsene til enhver russiske statsborger, noe som er umulig».

I Moskva i 2021

Den langhårede sjamanen ble også pågrepet i august da kom til den sibirske byen Ulan-Ude. Da oppsto det bråk mellom Gabysjev og en gruppe «patriotiske» sjamaner som ba ham om å ikke komme til byen. Sammenstøt oppsto, og Gabysjev ble pågrepet.

Gabysjev startet pilegrimsreisen i mars. Han hadde unnagjort om lag én tredel av reisen før han ble pågrepet torsdag. Han dro på en vogn med eiendelene sine. Han planla å ankomme Moskva i 2021.