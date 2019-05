Toryene mistet makten i 45 distrikter

Labour mistet makten i seks distrikter fra forrige lokalvalg i 2015 og er nå nede i 60, skriver The Guardian.

De konservative mistet nesten en tredel av distriktene i lokalvalget og er nå nede i 93.

Tallene gjelder for England, som har 248 distrikter. Ifølge The Guardian er resultatene for Nord-Irland fortsatt ikke klare.

Brakvalg for de liberale

Liberaldemokratene ble den store vinneren i valget som ble holdt torsdag, men også De grønne og uavhengige kandidater ser ut til å ha gjort et godt valg på bekostning av De konservative og Labour.

Liberaldemokratene økte med elleve distrikter i England, noe som gjør at de nå sitter med 18. De Grønne fikk ikke noen distrikter, men fikk derimot 185 seter.

Mistet seter

Det sviende nederlaget for De konservative førte til at de mistet 1.269 lokale seter, viser det endelige resultatet ifølge The Telegraph. Labour tapte 63 seter, mens Liberaldemokratene økte med 676 seter.

De uavhengige kandidatene økte med til sammen 242 seter rundt om i landet, noe som kan være et tegn på at velgere trekker seg unna de to største politiske partiene, skriver avisen.